Российские туристы отменили более 130 броней в Кутаиси

ТБИЛИСИ, 8 июл – РИА Новости. Более 130 броней отменены российскими туристами в 16 гостиницах грузинского города Кутаиси на фоне запрета Москвой прямого авиасообщения с Грузией, сообщила сотрудница пресс-службы центра туризма Кутаиси Мари Девидзе.

"Из данных шестнадцати гостиниц следует, что 137 броней из России были отменены. Кроме этого отменены еще 70 броней из других стран. В целом, за неделю потеряно 207 броней и это лишь данные, официально поступившие в центр туризма Кутаиси", - заявила Девидзе журналистам, ее слова приводит грузинское агентство "Коммерсант".

Девидзе добавила, что до 20 июня за неделю в центр обращались почти 600 туристов, а после 20 числа – около 380, при этом в городе произошло резкое падение турпотока. Она также отметила важность распространения информации о Грузии на международном уровне для привлечения большего числа иностранных туристов и возмещения ущерба от падения российского турпотока.