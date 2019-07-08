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РИА Новости
Туризм

Российские туристы отменили более 130 броней в Кутаиси

09:53
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГелатский монастырь 12 века в Кутаиси
Гелатский монастырь 12 века в Кутаиси
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Гелатский монастырь 12 века в Кутаиси. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 8 июл – РИА Новости. Более 130 броней отменены российскими туристами в 16 гостиницах грузинского города Кутаиси на фоне запрета Москвой прямого авиасообщения с Грузией, сообщила сотрудница пресс-службы центра туризма Кутаиси Мари Девидзе.
"Из данных шестнадцати гостиниц следует, что 137 броней из России были отменены. Кроме этого отменены еще 70 броней из других стран. В целом, за неделю потеряно 207 броней и это лишь данные, официально поступившие в центр туризма Кутаиси", - заявила Девидзе журналистам, ее слова приводит грузинское агентство "Коммерсант".
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Девидзе добавила, что до 20 июня за неделю в центр обращались почти 600 туристов, а после 20 числа – около 380, при этом в городе произошло резкое падение турпотока. Она также отметила важность распространения информации о Грузии на международном уровне для привлечения большего числа иностранных туристов и возмещения ущерба от падения российского турпотока.
Президент России в июне подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки. Правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину. Позже грузинские авиаперевозчики получили уведомление от министерства транспорта России о запрете полетов в РФ.
Самолеты грузинской авиакомпании Airzena
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Авиасообщение между Россией и Грузией
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