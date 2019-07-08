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РИА Новости

В Крыму в результате ДТП с газовозом погиб человек

09:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости. Один человек погиб и один пострадал в результате столкновения легкового автомобиля и газовоза "ЗИЛ 130" на трассе "Таврида" в Крыму, сообщили РИА Новости в экстренных службах полуострова.
Сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием легкового автомобиля "Renault Megane" и газовоза ЗИЛ 130 на трассе "Таврида", в 10 километрах км от города Белогорск потупило спасателям в 6.24 в понедельник, сообщили в главном управлении МЧС по региону.
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"В результате ДТП один человек – пассажир автомобиля Renault Megane - погибла, водитель получил серьезные травмы. По предварительной информации, легковой автомобиль выехал на встречную полосу движения. Причины выясняются", - сообщили РИА Новости в пресс-службе ГИБДД по региону.
В деблокации из автомобиля пострадавших была задействована оперативная группа восьмой пожарно-спасательной части 1 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы и Крым-Спас, всего в ликвидации последствий ДТП задействованы 16 человек и 4 единицы техники, сообщили в пресс-службе управления МЧС по республике Крым. В настоящее время движение по трассе не затруднено.
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