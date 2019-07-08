СМИ: выплаты грузчикам в Шереметьево повысили в пять раз

МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Аэропорт Шереметьево за месяц повысил выплаты грузчикам на фоне проблем с обработкой багажа почти в пять раз, заявил генеральный директор Шереметьево Михаил Василенко. Об этом Аэропорт Шереметьево за месяц повысил выплаты грузчикам на фоне проблем с обработкой багажа почти в пять раз, заявил генеральный директор Шереметьево Михаил Василенко. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Так, в июне выплаты грузчикам увеличились с 45 до 200–211 тысяч рублей. Операторы погрузчиков могли заработать 290 тысяч рублей.

При этом не уточняется, будут ли получать эти деньги все грузчики или только новые сотрудники. Кроме того, нет информации о том, фиксированный ли это оклад, или речь идет о максимальном доходе с учетом бонусов и переработок.

Отмечается, что эта мера пока не помогла решить проблемы с задержками выдачи багажа.

Проблемы с вещами пассажиров появились в Шереметьево в начале июня.

Тогда пресс-служба аэропорта сообщила, что ситуация стабилизируется к концу месяца.

Однако в конце июня в аэропорту снова возникли проблемы с багажом. По данным "Ведомостей", 29 и 30 июня примерно девять тысяч единиц багажа не удалось отправить по назначению.

Кроме того, в пресс-службе аэропорта заявили, что около полутора тысяч единиц багажа скопилось в Шереметьево из-за опозданий рейсов.