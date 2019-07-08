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РИА Новости

СМИ: выплаты грузчикам в Шереметьево повысили в пять раз

09:54
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© РИА Новости / Максим БлиновПассажиры с чемоданами в аэропорту Шереметьево
Пассажиры с чемоданами в аэропорту Шереметьево
© РИА Новости / Максим Блинов
Пассажиры с чемоданами в аэропорту Шереметьево. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Аэропорт Шереметьево за месяц повысил выплаты грузчикам на фоне проблем с обработкой багажа почти в пять раз, заявил генеральный директор Шереметьево Михаил Василенко. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Так, в июне выплаты грузчикам увеличились с 45 до 200–211 тысяч рублей. Операторы погрузчиков могли заработать 290 тысяч рублей.
При этом не уточняется, будут ли получать эти деньги все грузчики или только новые сотрудники. Кроме того, нет информации о том, фиксированный ли это оклад, или речь идет о максимальном доходе с учетом бонусов и переработок.
Отмечается, что эта мера пока не помогла решить проблемы с задержками выдачи багажа.
Самолет в аэропорту Шереметьево
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Ряд руководителей уволили из-за задержек с багажом в Шереметьево
Проблемы с вещами пассажиров появились в Шереметьево в начале июня.
Тогда пресс-служба аэропорта сообщила, что ситуация стабилизируется к концу месяца.
Однако в конце июня в аэропорту снова возникли проблемы с багажом. По данным "Ведомостей", 29 и 30 июня примерно девять тысяч единиц багажа не удалось отправить по назначению.
Кроме того, в пресс-службе аэропорта заявили, что около полутора тысяч единиц багажа скопилось в Шереметьево из-за опозданий рейсов.
В Минтрансе заявили, что ситуация с выдачей багажа в Шереметьево должна быть стабилизирована к 15 августа.
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