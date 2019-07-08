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РИА Новости

Пресс-конференция научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда

09:47
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9 июля в 12:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция научного руководителя Гидрометцентра России Романа ВИЛЬФАНДА.
Сезон отпусков в полном разгаре. Порадует ли столица погодой в ближайшее время? Какая погода установится в июле и августе на территории России? Какова пожароопасная ситуация в регионах? Также во время мероприятия речь пойдет о чрезвычайной паводковой ситуации в Иркутской области.

В ходе мероприятия состоится подключение студии в Симферополе, где представители СМИ смогут задать свои вопросы.

Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Президентский зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
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