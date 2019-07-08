В Хабаровск пришла тридцатиградусная жара

ХАБАРОВСК, 8 июл — РИА Новости. Жара до 30 градусов ожидается на этой неделе в Хабаровске и южных районах Хабаровского края, врачи предупреждают о возможности обострений у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, сообщает краевое правительство в понедельник.

"С этой недели в Хабаровском крае станет по-летнему тепло. Синоптики прогнозируют повышение дневных температур на юге и в центральных районах. Столбик термометра поднимется до 28-30 градусов тепла", - говорится в сообщении.

Между тем, ясной погоды синоптики не обещают. По прогнозу всю неделю будет облачно. Местами в разных частях региона пройдут кратковременные дожди.

"Потепление, возникшее в Хабаровском крае, уже вызвало беспокойство у медиков. Большая влажность и высокая температура на улице могут стать причиной обострения сердечно-сосудистых заболеваний. В краевом Минздраве напоминают, что в такие дни необходимо выполнять определенные рекомендации", - говорится в сообщении.