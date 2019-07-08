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РИА Новости

В Хабаровск пришла тридцатиградусная жара

09:44
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© РИА Новости / Е. Немировский / Перейти в фотобанкВид на город Хабаровск
Вид на город Хабаровск
© РИА Новости / Е. Немировский
Перейти в фотобанк
Вид на город Хабаровск. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 8 июл — РИА Новости. Жара до 30 градусов ожидается на этой неделе в Хабаровске и южных районах Хабаровского края, врачи предупреждают о возможности обострений у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, сообщает краевое правительство в понедельник.
"С этой недели в Хабаровском крае станет по-летнему тепло. Синоптики прогнозируют повышение дневных температур на юге и в центральных районах. Столбик термометра поднимется до 28-30 градусов тепла", - говорится в сообщении.
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Между тем, ясной погоды синоптики не обещают. По прогнозу всю неделю будет облачно. Местами в разных частях региона пройдут кратковременные дожди.
"Потепление, возникшее в Хабаровском крае, уже вызвало беспокойство у медиков. Большая влажность и высокая температура на улице могут стать причиной обострения сердечно-сосудистых заболеваний. В краевом Минздраве напоминают, что в такие дни необходимо выполнять определенные рекомендации", - говорится в сообщении.
Так, если температура воздуха выше 27 градусов, рекомендуется пить побольше воды, носить легкую одежду и головной убор, а также воздержаться от выхода на улицу с 11 до 16 часов людям, подверженным сердечно-сосудистым заболеваниям.
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