В Иркутской области горит более 75 тысяч гектаров леса

За выходные площадь леса, охваченная огнем, выросла с 57 тысяч до 75 тысяч гектаров. В Усть-Илимском, Жигаловском, Киренском и Нижнеилимском районах введен режим ЧС.

Лесные пожары в Иркутской области начались в мае, тогда ситуацию удалось стабилизировать. За этот период угроза населенным пунктам возникала 37 раз, однако ни одного случая перехода огня на поселки не было допущено.