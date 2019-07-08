В Иркутской области горит более 75 тысяч гектаров леса

ИРКУТСК, 8 июл — РИА Новости. В Приангарье зафиксировано 114 лесных пожаров, сообщило региональное управление МЧС.
За выходные площадь леса, охваченная огнем, выросла с 57 тысяч до 75 тысяч гектаров. В Усть-Илимском, Жигаловском, Киренском и Нижнеилимском районах введен режим ЧС.
Ведомство уточняет, что высокие классы пожарной опасности установились на всей территории Прибайкалья.
Лесные пожары в Иркутской области начались в мае, тогда ситуацию удалось стабилизировать. За этот период угроза населенным пунктам возникала 37 раз, однако ни одного случая перехода огня на поселки не было допущено.