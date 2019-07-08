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РИА Новости

Аэропорт в Мумбаи работает с перебоями из-за сильных ливней

09:40
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НЬЮ-ДЕЛИ, 8 июл - РИА Новости. Грозовые ливни и низкая видимость спровоцировали перебои в работе международного аэропорта Мумбаи, одного из крупнейших и наиболее загруженных в Индии, сообщает пресс-служба воздушной гавани.
"Из-за обильных дождей прилет и отправка рейсов временно приостановлены", - говорится в сообщении пресс-службы.
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Непогода, которая после непродолжительной передышки вновь обрушилась на штат Махараштра, привела к тому, что часть прибывающих в аэропорт Мумбаи рейсов были перенаправлены в другие города. Крупнейшие индийские авиакомпании уже направили предостережения своим клиентам, призвав их учитывать погодный фактор при планировании поездок.
Как напоминают СМИ, на минувшей неделе основная взлетно-посадочная полоса в аэропорту Мумбаи оставалась закрытой на протяжении четырех дней после того, как самолет компании SpiceJet промахнулся при посадке из-за сложных погодных условий. Борт, на котором находились 167 пассажиров, удалось благополучно посадить, однако самолет застрял в конце полосы. За то время, которое потребовалось, чтобы его отбуксировать, в аэропорту были отменены или переправлены свыше 250 рейсов.
В конце июня в южные и западные регионы Индии пришли обильные муссонные ливни, что привело к затоплению целого ряда населенных пунктов. В Мумбаи начались серьезные проблемы с транспортным сообщением, обрушился ряд жилых зданий, а большинство государственных и частных учреждений почти всю предыдущую неделю оставались закрытыми. За последнюю неделю непогода в штате Махараштра унесла жизни свыше 30 человек.
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