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РИА Новости

СМИ: правительство одобрило проект частной автомагистрали из России в Китай

09:29
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев одобрил проект первой полностью частной автомагистрали в России - дороги "Меридиан", которая должна соединить Европу и Китай, пишет в понедельник газета "Ведомости" со ссылкой на копию протокола совещания у премьера.
Протяженность автомагистрали "Меридиан" - почти 2000 километров и должна создать кратчайший маршрут для перемещения грузов между Китаем и Европой. Пресс-секретарь премьер-министра подтвердил изданию подлинность документа.
По данным газеты, Медведев поручил чиновникам Минтранса и Минэкономразвития консультировать инициатора проекта - ЗАО "Русская холдинговая компания" - в вопросах привлечения инвесторов, в том числе из Китая; всю необходимую поддержку проекту должны оказывать министры транспорта, строительства, финансов и экономического развития.
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Газета отмечает, что инициаторы проекта выкупили уже более 80% земель в коридоре будущей дороги, а начинать строительство "Меридиана" они планируют от границы с Казахстаном: уже после первого этапа по трассе можно запустить фуры, после чего грузы пойдут по региональной трассе А300; после второго этапа грузы смогут перейти на полноценную федеральную трассу М4 "Дон".
По данным издания, частная дорога оценивается почти в 600 миллиардов рублей (без НДС, в ценах текущего года) и должна быть построена без государственных денег. Но у частных строителей есть условие: государство должно обеспечить им минимальный гарантированный доход в размере 35 миллиардов рублей в год, рассказали газете федеральный чиновник и участник правительственных совещаний.
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ВедомостиДмитрий МедведевКитайРоссияЭкономика
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