Детский омбудсмен в Ингушетии рассказала о состоянии избитой девочки

НАЛЬЧИК, 8 июл – РИА Новости. Избитая в Ингушетии девочка по-прежнему находится в реанимации в больнице в Москве, ее состояние стабильно тяжелое, сообщила уполномоченный по правам ребенка при главе региона Зарема Чахкиева.
В четверг в детскую больницу в Назрани была доставлена девочка 2012 года рождения с множеством травм. Было возбуждено уголовное дело. Позднее ее перевезли в Москву и госпитализировали в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля. В субботу Магасский районный суд в Ингушетии арестовал на два месяца тетю избитой девочки, ее подозревают в истязаниях ребенка. По данным СК РФ, девочка воспитывалась в ее семье без оформления каких-либо документов, в том числе об установлении опеки.
"Девочка стабильно в тяжелом состоянии, на данный момент находится в реанимации. Врачи делают все возможное, чтобы нашей малышке сохранить руку!" - написала Чахкиева в своем аккаунте в соцсети Instagram.
Ранее НИИ неотложной детской хирургии и травматологии сообщил, что девочка находится в тяжелом состоянии, и улучшений в руках нет, но от операций пока решили воздержаться. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова в воскресенье сообщала, что позитивных прогнозов после диагностики девочки нет, и врачам придется принимать тяжелые решения.
6 июля, 21:04"На ребенке нет живого места": девочку из Ингушетии лечат в МосквеСемилетнюю Аишу из Ингушетии привезли на лечение в Москву. Девочка проведет один-два месяца в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка при главе Ингушетии Зарема Чахкиева.