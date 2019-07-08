Источник назвал сроки поставки вертолетов Ми-35М в Узбекистан

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Россия в течение двух лет поставит в Узбекистан 12 транспортно-боевых вертолетов Ми-35М, сообщил РИА Новости информированный источник.
"Сроки поставки четырех вертолетов Ми-35М - четвертый квартал 2019 года, восьми вертолетов - 2020 год", - сказал собеседник агентства.
Как пояснили РИА Новости в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству, поставка партии вертолетов Ми-35М и имущества к ним реализуется в рамках выданного в 2017 году правительству Узбекистана государственного экспортного кредита.
О подписании контракта на поставку вертолетов сообщалось в 2018 году. Точное количество техники тогда не называлось.
Транспортно-боевой вертолет Ми-35М предназначен для уничтожения бронетанковой техники и огневой поддержки подразделений сухопутных войск. Он оснащен современным высокоточным оружием и способен выполнять боевые задачи круглосуточно в различных метеоусловиях. Одной из наиболее важных особенностей Ми-35М является возможность перевозки людей и военного снаряжения внутри грузовой кабины.
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