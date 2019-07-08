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РИА Новости
80 лет с начала Второй мировой войны

СССР был вынужден подписать пакт о ненападении с Германией, считает Иванов

09:21
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкСпециальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов
Специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Советский Союз в августе 1939 года подписал договор о ненападении с Германией потому, что был вынужден это сделать для обеспечения своей безопасности после отказа Англии и Франции создать антигерманскую коалицию вместе с СССР, рассказал в интервью РИА Новости председатель попечительского совета Российского военно-исторического общества, спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
"В 1930-е годы СССР занимал четкую антифашистскую, а значит - антигерманскую позицию. Отношения с Германией стали постепенно меняться только после Мюнхенского сговора, причем инициативу проявил Берлин – сначала в форме зондажа позиции СССР. Однако советские руководители, ориентированные на создание коалиции с Англией и Францией, проявляли настороженность и не спешили идти навстречу немецким предложениям", - сказал Иванов.
Он рассказал, что по признанию авторитетных, в том числе западных историков, до середины августа 1939 года, вплоть до провала трехсторонних переговоров, Иосиф Сталин был нацелен на создание антигитлеровской коалиции в составе СССР, Франции и Великобритании.
"В Советском Союзе прекрасно понимали, что внешнеполитическая концепция Третьего рейха напрямую связана, слита с нацистскими бреднями по поводу "жизненного пространства" не где-нибудь в Африке, - а на Востоке, как говорил Гитлер, на славянских землях. Поэтому нашим главным врагом оставался Берлин", - добавил спецпредставитель президента.
Молотов подписывает договор о ненападении между Германией и Советским Союзом
2 июня, 10:41
Опубликованы советские оригиналы пакта Молотова — Риббентропа
"Но что Сталину было делать в условиях неудачи переговоров с англичанами и французами и накануне вторжения немцев в Польшу? В сложившейся ситуации, когда продолжался вооруженный конфликт на Халхин-Голе (в Монголии между СССР и Японией – ред.), ему в первую очередь надо было думать о национально-государственной безопасности страны. Требовалось оттянуть начало войны с Германией. И почему СССР должен был первым вступить в войну с гитлеровской Германией, вопреки ясно декларированному мнению правительства Польши, и навязывать полякам свою защиту, посылать на смерть своих солдат ради спасения Польши, когда Великобритания и Франция воевать с ней не хотели?" - отметил Иванов.
Анализ политического курса западных демократий и хода трехсторонних переговоров не оставил места для сомнений - англичане и идущие за ними французы стремились канализировать германскую агрессию на восток, добавил Иванов.
"Поэтому по вопросу о подписании договора о ненападении с Германией между высшими советскими руководителями был консенсус", - отметил он.
Мюнхенский договор 1938 года о разделе Чехословакии, в котором непосредственно участвовала Польша, и последующие шаги нацистской Германии показали, что отсутствие закрепленной международными соглашениями системы коллективной безопасности в Европе развязывает Берлину руки для новых актов агрессии. В этих условиях СССР выступил с инициативой заключения с Англией и Францией договора, который включал бы в себя обязательство оказывать друг другу военную помощь в случае германской агрессии против договаривающихся сторон или других стран, в том числе и Польши.
Специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов на Неделе российского бизнеса
4 июля, 13:52
Пакт о ненападении 1939 года помог СССР выстоять в войне, заявил Иванов
СССР, не имея общей границы с Германией, мог реально участвовать в такой коалиции при условии пропуска его армии через польскую территорию, что позволяло войти в прямое соприкосновение с германскими вооруженными силами. Это и стало камнем преткновения на переговорах, проходивших в апреле-августе 1939 года в Москве. Польское руководство, ориентировавшееся на Германию, воспротивилось этому и в категорической форме отвергло создание антигитлеровской коалиции. В результате в начале августа 1939 года переговоры в Москве были прерваны, а 23 августа в столице СССР был подписан советско-германский договор о ненападении.
Содержание пакта о ненападении не расходилось с нормами международного права и договорной практикой государств, принятой для подобного рода урегулирований. Одновременно с договором был подписан секретный дополнительный протокол, содержавший разграничение сфер интересов Советского Союза и Германии. В зону влияния СССР вошли Латвия, Литва, Эстония, Западная Белоруссия, Западная Украина и Бессарабия. Тем самым европейская граница СССР отодвигалась значительно западнее.
Читайте полный текст интервью с Сергеем Ивановым >>
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80 лет с начала Второй мировой войныРоссийское военно-историческое обществоСергей Иванов (политик)СССР
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