СССР был вынужден подписать пакт о ненападении с Германией, считает Иванов

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Советский Союз в августе 1939 года подписал договор о ненападении с Германией потому, что был вынужден это сделать для обеспечения своей безопасности после отказа Англии и Франции создать антигерманскую коалицию вместе с СССР, рассказал в интервью РИА Новости председатель попечительского совета Российского военно-исторического общества, спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

"В 1930-е годы СССР занимал четкую антифашистскую, а значит - антигерманскую позицию. Отношения с Германией стали постепенно меняться только после Мюнхенского сговора, причем инициативу проявил Берлин – сначала в форме зондажа позиции СССР. Однако советские руководители, ориентированные на создание коалиции с Англией и Францией, проявляли настороженность и не спешили идти навстречу немецким предложениям", - сказал Иванов.

Он рассказал, что по признанию авторитетных, в том числе западных историков, до середины августа 1939 года, вплоть до провала трехсторонних переговоров, Иосиф Сталин был нацелен на создание антигитлеровской коалиции в составе СССР, Франции и Великобритании.

"В Советском Союзе прекрасно понимали, что внешнеполитическая концепция Третьего рейха напрямую связана, слита с нацистскими бреднями по поводу "жизненного пространства" не где-нибудь в Африке, - а на Востоке, как говорил Гитлер, на славянских землях. Поэтому нашим главным врагом оставался Берлин", - добавил спецпредставитель президента.

"Но что Сталину было делать в условиях неудачи переговоров с англичанами и французами и накануне вторжения немцев в Польшу? В сложившейся ситуации, когда продолжался вооруженный конфликт на Халхин-Голе (в Монголии между СССР и Японией – ред.), ему в первую очередь надо было думать о национально-государственной безопасности страны. Требовалось оттянуть начало войны с Германией. И почему СССР должен был первым вступить в войну с гитлеровской Германией, вопреки ясно декларированному мнению правительства Польши, и навязывать полякам свою защиту, посылать на смерть своих солдат ради спасения Польши, когда Великобритания и Франция воевать с ней не хотели?" - отметил Иванов.

Анализ политического курса западных демократий и хода трехсторонних переговоров не оставил места для сомнений - англичане и идущие за ними французы стремились канализировать германскую агрессию на восток, добавил Иванов.

"Поэтому по вопросу о подписании договора о ненападении с Германией между высшими советскими руководителями был консенсус", - отметил он.

Мюнхенский договор 1938 года о разделе Чехословакии, в котором непосредственно участвовала Польша, и последующие шаги нацистской Германии показали, что отсутствие закрепленной международными соглашениями системы коллективной безопасности в Европе развязывает Берлину руки для новых актов агрессии. В этих условиях СССР выступил с инициативой заключения с Англией и Францией договора, который включал бы в себя обязательство оказывать друг другу военную помощь в случае германской агрессии против договаривающихся сторон или других стран, в том числе и Польши.

СССР, не имея общей границы с Германией, мог реально участвовать в такой коалиции при условии пропуска его армии через польскую территорию, что позволяло войти в прямое соприкосновение с германскими вооруженными силами. Это и стало камнем преткновения на переговорах, проходивших в апреле-августе 1939 года в Москве. Польское руководство, ориентировавшееся на Германию, воспротивилось этому и в категорической форме отвергло создание антигитлеровской коалиции. В результате в начале августа 1939 года переговоры в Москве были прерваны, а 23 августа в столице СССР был подписан советско-германский договор о ненападении.