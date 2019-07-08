Омский учитель получила выговор после показа детям фильма ужасов

НОВОСИБИРСК, 8 июл – РИА Новости. Учительница частной школы в Омске получила выговор после показа детям 8-14 лет фильма ужасов "Кукла", на что пожаловались некоторые родители.

О происшедшем в популярном омском паблике соцсети "ВКонтакте" рассказал отец одной из девочек. По его словам, дочка вечером не смогла уснуть и рассказала маме, что им показывали фильм ужасов. Отец ребенка утверждает, что детей заставляли смотреть фильм, говоря, что иначе заставят читать книги. Он снял на видео учительницу, которая сказала, что не знала о возрастном ограничении фильма. По ее словам, многие дети не стали смотреть его, другие наоборот просили не выключать.

Руководитель школы "Многопрофильная академия непрерывного образования" ("Мано") Владимир Бем сообщил РИА Новости, что поход детей на улицу сорвался из-за грозы, и учительница в актовом зале действительно включила этот фильм детям, но сделала это не преднамеренно, а просто выбрала, исходя из названия, но сама была не в курсе содержания.

"Учительница, думая, что это детский фильм, ткнула фильм "Кукла". Она не знала, что это за фильм, и по титрам это тоже было непонятно. Когда дошли до середины фильма, его выключили… Тем более, там нет ни одного кадра "ужасных ужасов". К середине фильма детям просто стало это неинтересно", - сказал Бем.

Он отметил, что учительнице объявили выговор и лишили премии. По его словам, родители двоих детей из-за случившегося забрали их из детского лагеря. В целом руководитель школы считает описанное отцом одной из девочек преувеличением.