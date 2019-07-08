Иванов: советские военные понимали, что пакт с Германией был маневром

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Военные в СССР в 1939 году лучше других понимали, что подписанный советско-германский договор о ненападении - это вынужденный и временный маневр Москвы, ведь Германия была нацистским государством с агрессивными устремлениями, рассказал в интервью РИА Новости председатель попечительского совета Российского военно-исторического общества, спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

"Коммунисты разных стран выражали недоумение по поводу прекращения критики нацистской Германии после заключения с ней договора о ненападении. Но публично против никто не выступил. Внутри страны люди также задавались этим вопросом", - сказал Иванов.

"Хотя подавляющее большинство населения понимало, что договор с Германией был вынужденным шагом. Поскольку Германия оставалась нацистским государством с человеконенавистнической идеологией и агрессивными планами, не приходилось сомневаться в том, что договор с ней - временный маневр. Лучше всех это понимали военные", - отметил спецпредставитель президента.

Советско-германский договор о ненападении был подписан 23 августа 1939 года в Москве. Содержание пакта о ненападении не расходилось с нормами международного права и договорной практикой государств, принятой для подобного рода урегулирований. Одновременно с договором был подписан секретный дополнительный протокол, содержавший разграничение сфер интересов Советского Союза и Германии. В зону влияния СССР вошли Латвия, Литва, Эстония, Западная Белоруссия, Западная Украина и Бессарабия. Тем самым европейская граница СССР отодвигалась значительно западнее.