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РИА Новости
80 лет с начала Второй мировой войны

Иванов: советские военные понимали, что пакт с Германией был маневром

09:14
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкСергей Иванов
Сергей Иванов
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Сергей Иванов. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Военные в СССР в 1939 году лучше других понимали, что подписанный советско-германский договор о ненападении - это вынужденный и временный маневр Москвы, ведь Германия была нацистским государством с агрессивными устремлениями, рассказал в интервью РИА Новости председатель попечительского совета Российского военно-исторического общества, спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
"Коммунисты разных стран выражали недоумение по поводу прекращения критики нацистской Германии после заключения с ней договора о ненападении. Но публично против никто не выступил. Внутри страны люди также задавались этим вопросом", - сказал Иванов.
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"Хотя подавляющее большинство населения понимало, что договор с Германией был вынужденным шагом. Поскольку Германия оставалась нацистским государством с человеконенавистнической идеологией и агрессивными планами, не приходилось сомневаться в том, что договор с ней - временный маневр. Лучше всех это понимали военные", - отметил спецпредставитель президента.
Советско-германский договор о ненападении был подписан 23 августа 1939 года в Москве. Содержание пакта о ненападении не расходилось с нормами международного права и договорной практикой государств, принятой для подобного рода урегулирований. Одновременно с договором был подписан секретный дополнительный протокол, содержавший разграничение сфер интересов Советского Союза и Германии. В зону влияния СССР вошли Латвия, Литва, Эстония, Западная Белоруссия, Западная Украина и Бессарабия. Тем самым европейская граница СССР отодвигалась значительно западнее.
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По мнению профессиональных военных историков, тот пакт позволил Советскому Союзу получить передышку для подготовки к войне, усилить свою военную промышленность и увеличить численность Красной Армии. А в начальный период Великой Отечественной войны германские войска были вынуждены наступать со значительно более удаленных рубежей. Благодаря этому СССР удалось вовремя эвакуировать на восток многочисленные промышленные предприятия, а также дополнительно мобилизовать многие дивизии, которые сдержали армии вермахта под Москвой и Ленинградом.
Читайте полный текст интервью с Сергеем Ивановым >>
Специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, председатель Попечительского совета Российского военно-исторического общества Сергей Иванов во время пресс-конференции на тему: К 80-летию начала Второй мировой войны: от Версаля до Глейвица в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
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80 лет с начала Второй мировой войныСергей Иванов (политик)СССРБезопасность
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