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РИА Новости

Источник: Узбекистан закупит в России партию бронетранспортеров БТР-82А

09:09
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкБронетранспортер БТР-82
Бронетранспортер БТР-82
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Бронетранспортер БТР-82. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Узбекистан заказал в России партию бронетранспортеров БТР-82А, они будут поставлены заказчику в индивидуальной комплектации, сообщил РИА Новости информированный источник.
"Узбекистан проинформировал российскую сторону о внесении изменений в комплектацию заказанных к поставке бронетранспортеров БТР-82А. Из комплекта исключена поставка пулеметов Калашникова, радиостанции, программно-аппаратные комплексы. На сэкономленные средства Узбекистан планирует заказать дополнительную партию БТР-82А", - сказал собеседник агентства.
Он не уточнил, о каком количестве БТР-82А идет речь.
Ранее о контракте на поставку БТР-82А в Узбекистан не сообщалось. Согласно открытым данным, эти машины находятся на вооружении четырех сран мира: России, Казахстана, Азербайджана и Сирии.
БТР-82А является глубоко модернизированной версией бронетранспортера БТР-80. Опытные образцы машины были собраны в 2009 году. В 2013 году бронетранспортер был принят на вооружение российской армии.
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