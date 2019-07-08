Иванов оценил перспективы создания фильма о "Мюнхенском сговоре"

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. История подписания в 1938 году Мюнхенского соглашения может стать основой фильма при условии его качественного сценария, считает председатель попечительского совета Российского военно-исторического общества, спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

В последнее на Западе вышли фильмы, прямо или косвенно выставляющие Россию и СССР в негативном свете. Последние примеры – лента "Курск" французского продюсера Люка Бессона о гибели российской атомной подводной лодки в Баренцевом море в 2000 году и вышедший на американском телеканале НВО сериал "Чернобыль", посвященный ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году.

По словам Иванова, эти примеры "иллюстрируют не только тезис об антироссийском векторе этой кинопродукции, но и о ее коммерческой успешности". "Зачастую спрос на такие фильмы у западной аудитории позволяет окупить затраты на их производства за счет широкого проката", - отметил он.

"Если удастся создать хороший сценарий по "Мюнхену-1938", либо по какому-либо другому факту и коммерчески успешно реализовать его, почему бы и нет", - так ответил Иванов на вопрос, возможно ли создать фильм, например, о Мюнхенском соглашении.

"Но создавать дорогостоящий кинопродукт просто, чтобы уколоть кого-то на Западе - это цель, не оправдывающая средств", - добавил спецпредставитель президента.