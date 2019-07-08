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РИА Новости
Культура

Иванов оценил перспективы создания фильма о "Мюнхенском сговоре"

09:07
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкСпециальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов
Специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. История подписания в 1938 году Мюнхенского соглашения может стать основой фильма при условии его качественного сценария, считает председатель попечительского совета Российского военно-исторического общества, спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
В последнее на Западе вышли фильмы, прямо или косвенно выставляющие Россию и СССР в негативном свете. Последние примеры – лента "Курск" французского продюсера Люка Бессона о гибели российской атомной подводной лодки в Баренцевом море в 2000 году и вышедший на американском телеканале НВО сериал "Чернобыль", посвященный ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году.
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По словам Иванова, эти примеры "иллюстрируют не только тезис об антироссийском векторе этой кинопродукции, но и о ее коммерческой успешности". "Зачастую спрос на такие фильмы у западной аудитории позволяет окупить затраты на их производства за счет широкого проката", - отметил он.
"Если удастся создать хороший сценарий по "Мюнхену-1938", либо по какому-либо другому факту и коммерчески успешно реализовать его, почему бы и нет", - так ответил Иванов на вопрос, возможно ли создать фильм, например, о Мюнхенском соглашении.
"Но создавать дорогостоящий кинопродукт просто, чтобы уколоть кого-то на Западе - это цель, не оправдывающая средств", - добавил спецпредставитель президента.
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Мюнхенское соглашение ("мюнхенский сговор") о присоединении пограничных земель Чехословакии, населенных немцами, к нацистской Германии было подписано 30 сентября 1938 года представителями Великобритании (Невилл Чемберлен), Франции (Эдуар Даладье), Германии (Адольф Гитлер) и Италии (Бенито Муссолини). Оно явилось результатом агрессивной политики Гитлера, провозгласившего ревизию Версальского мирного договора 1919 года с целью восстановления германского рейха, с одной стороны, и поддержанной США англо-французской политики "умиротворения", с другой. По мнению историков, "мюнхенский сговор" стал ключевым эпизодом на пути развязывания Второй мировой войны.
Читайте полный текст интервью с Сергеем Ивановым >>
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КультураСергей ИвановРоссийское военно-историческое общество
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