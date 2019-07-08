Иванов: пакт о ненападении с Германией обезопасил СССР от войны с Японией

Молотов и Риббентроп после подписания советско-германского договора о дружбе и границе между СССР и Германией. Архивное фото

Молотов и Риббентроп после подписания советско-германского договора о дружбе и границе между СССР и Германией

© Фото : Public domain Молотов и Риббентроп после подписания советско-германского договора о дружбе и границе между СССР и Германией

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Советско-германский договор о ненападении, заключенный в 1939 году, предотвратил войну Японии против СССР, поскольку Токио был шокирован решением Берлина подписать этот пакт без учета мнения японской стороны, считает председатель попечительского совета Российского военно-исторического общества, спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Договор о ненападении между СССР и Германией был подписан 23 августа 1939 года. "Для японцев это стало шоком. Германия, не поинтересовавшись мнением своего союзника, подписала договор о ненападении с СССР в тот момент, когда японцы воевали с советскими и монгольскими войсками на Халхин-Голе. В результате правительство Японии ушло в отставку из-за договора, заключенного ее союзником!" — сказал Иванов в интервью РИА Новости.

"Я считаю, что поражение на Халхин-Голе и советско-германский договор повернули вектор японской агрессии в южном направлении. Поступок Гитлера, внезапно пошедшего на заключение договора с СССР, обернулся понижением доверия Токио к фюреру Третьего рейха", — добавил спецпредставитель президента.

После поражения на Халхин-Голе новое японское правительство 4 сентября 1939 года заявило, что ни в какой форме не намерено вмешиваться в конфликт в Европе, а 15 сентября подписало соглашение о перемирии, приведшее 13 апреля 1941 года к заключению советско-японского пакта о нейтралитете. Япония стала перестраивать структуру военной промышленности и вооруженных сил для войны на море и вскоре приступила к захвату территорий в Юго-Восточной Азии.