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РИА Новости

Иванов: пакт о ненападении с Германией обезопасил СССР от войны с Японией

09:07
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© Фото : Public domainМолотов и Риббентроп после подписания советско-германского договора о дружбе и границе между СССР и Германией
Молотов и Риббентроп после подписания советско-германского договора о дружбе и границе между СССР и Германией
© Фото : Public domain
Молотов и Риббентроп после подписания советско-германского договора о дружбе и границе между СССР и Германией. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Советско-германский договор о ненападении, заключенный в 1939 году, предотвратил войну Японии против СССР, поскольку Токио был шокирован решением Берлина подписать этот пакт без учета мнения японской стороны, считает председатель попечительского совета Российского военно-исторического общества, спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
Договор о ненападении между СССР и Германией был подписан 23 августа 1939 года. "Для японцев это стало шоком. Германия, не поинтересовавшись мнением своего союзника, подписала договор о ненападении с СССР в тот момент, когда японцы воевали с советскими и монгольскими войсками на Халхин-Голе. В результате правительство Японии ушло в отставку из-за договора, заключенного ее союзником!" — сказал Иванов в интервью РИА Новости.
Специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, председатель Попечительского совета Российского военно-исторического общества Сергей Иванов во время пресс-конференции на тему: К 80-летию начала Второй мировой войны: от Версаля до Глейвица в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
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"Я считаю, что поражение на Халхин-Голе и советско-германский договор повернули вектор японской агрессии в южном направлении. Поступок Гитлера, внезапно пошедшего на заключение договора с СССР, обернулся понижением доверия Токио к фюреру Третьего рейха", — добавил спецпредставитель президента.
После поражения на Халхин-Голе новое японское правительство 4 сентября 1939 года заявило, что ни в какой форме не намерено вмешиваться в конфликт в Европе, а 15 сентября подписало соглашение о перемирии, приведшее 13 апреля 1941 года к заключению советско-японского пакта о нейтралитете. Япония стала перестраивать структуру военной промышленности и вооруженных сил для войны на море и вскоре приступила к захвату территорий в Юго-Восточной Азии.
Молотов подписывает договор о ненападении между Германией и Советским Союзом
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Опубликованы советские оригиналы пакта Молотова — Риббентропа
Советско-германский договор о ненападении был подписан 23 августа 1939 года в Москве. Содержание пакта о ненападении не расходилось с нормами международного права и договорной практикой государств, принятой для подобного рода урегулирований. Одновременно с договором был подписан секретный дополнительный протокол, содержавший разграничение сфер интересов Советского Союза и Германии. В зону влияния СССР вошли Латвия, Литва, Эстония, Западная Белоруссия, Западная Украина и Бессарабия. Тем самым европейская граница СССР отодвигалась значительно западнее.
Читайте полный текст интервью с Сергеем Ивановым >>
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Сергей Иванов (политик)ГерманияСССРБезопасность
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