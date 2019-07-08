Источник: Узбекистан заказал у России модернизацию истребителей МиГ-29

"Госкомоборонпром направил в Федеральную службу по военно-техническому сотрудничеству России обращение на проведение работ по продлению срока службы и модернизации самолетов МиГ-29 ВВС Республики Узбекистан. Стороны приняли решение провести соответствующие переговоры до конца 2019 года, после рассмотрения технико-коммерческого предложения от узбекской стороны", - сказал собеседник агентства.