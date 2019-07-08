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РИА Новости

Источник: Узбекистан заказал у России модернизацию истребителей МиГ-29

09:07
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкИстребитель МиГ-29
Истребитель МиГ-29
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Узбекистан направил в РФ заявку на проведение модернизации парка истребителей МиГ-29, сообщил РИА Новости информированный источник.
"Госкомоборонпром направил в Федеральную службу по военно-техническому сотрудничеству России обращение на проведение работ по продлению срока службы и модернизации самолетов МиГ-29 ВВС Республики Узбекистан. Стороны приняли решение провести соответствующие переговоры до конца 2019 года, после рассмотрения технико-коммерческого предложения от узбекской стороны", - сказал собеседник агентства.
Согласно открытым данным, по состоянию на 2016 год в Узбекистане в строю находились 12 МиГ-29 различных модификаций, еще 18 самолетов находились на хранении.
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МиГ-29УзбекистанРоссияБезопасность
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