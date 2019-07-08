Кузбасс направил в Приангарье волонтеров и 40 тонн гуманитарной помощи

Поврежденные и разрушенные жилые дома в городе Тулун Иркутской области после паводка

КЕМЕРОВО, 8 июл – РИА Новости. Кузбасс направил в Иркутскую область, пострадавшую от паводка, 40 тонн гуманитарной помощи и волонтеров, которые помогут справиться с последствиями наводнения, сообщает пресс-служба департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области.

Отмечается, что по поручению губернатора Кузбасса Сергея Цивилева сбор гуманитарной помощи был организован органами социальной защиты населения и областным департаментом по развитию предпринимательства и потребительского рынка.

"Предприниматели и частные лица собрали 40 тонн предметов первой необходимости. Два грузовика этой гуманитарной помощи отправились в Иркутскую область в субботу и уже прибыли на место... Также в субботу в Иркутскую область на две недели отправились 17 бойцов регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей, которые в составе оперативной группировки будут помогать в ликвидации последствий наводнения в Тулунском районе", – говорится в сообщении.

Студенты-спасатели повезли с собой необходимое снаряжение, инструменты, квадрокоптеры, чтобы помочь быстро и результативно. Волонтеры также прибыли на место и уже приступили к работе.