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РИА Новости

Узбекистан может закупить у России новейшую РЛС "Сопка-2"

09:05
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Узбекистан проявляет заинтересованность в покупке у России радиолокаторов "Сопка-2" и модернизации до его уровня стоящих на вооружении страны РЛС, сообщили РИА Новости в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству России.
"Узбекская сторона также выражает заинтересованность в приобретении трассового радиолокационного комплекса 12А6 "Сопка-2"; мастерской техобслуживания к зенитному ракетному комплексу "Печора-2М" и ряда радиолокационных станций и систем связи различного назначения", - сказали в ФСВТС.
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Кроме того, обсуждается проект модернизации стоящих на вооружении Узбекистана РЛС П-37 до уровня 12А6 "Сопка-2". "Контракт по данной теме находится в финальной стадии согласования с узбекской стороной", - сказали в ФСВТС.
"Сопка-2" стоит на вооружении российской армии и ФГУП "Госкорпорация по организации воздушного движения". Помимо того, на форуме "Армия-2018" был заключен контракт на поставку РЛС в Белоруссию.
Трассовый радиолокационный комплекс "Сопка-2" предназначен для использования в качестве источника радиолокационной информации для систем управления воздушным движением и контроля воздушного пространства. Комплекс обеспечивает обнаружение воздушных объектов, измеряет дальность, азимут и высоту целей, а также определение государственной принадлежности.
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УзбекистанРоссияБезопасность
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