Узбекистан может закупить у России новейшую РЛС "Сопка-2"

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Узбекистан проявляет заинтересованность в покупке у России радиолокаторов "Сопка-2" и модернизации до его уровня стоящих на вооружении страны РЛС, сообщили РИА Новости в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству России.

"Узбекская сторона также выражает заинтересованность в приобретении трассового радиолокационного комплекса 12А6 "Сопка-2"; мастерской техобслуживания к зенитному ракетному комплексу "Печора-2М" и ряда радиолокационных станций и систем связи различного назначения", - сказали в ФСВТС.

Кроме того, обсуждается проект модернизации стоящих на вооружении Узбекистана РЛС П-37 до уровня 12А6 "Сопка-2". "Контракт по данной теме находится в финальной стадии согласования с узбекской стороной", - сказали в ФСВТС.

"Сопка-2" стоит на вооружении российской армии и ФГУП "Госкорпорация по организации воздушного движения". Помимо того, на форуме "Армия-2018" был заключен контракт на поставку РЛС в Белоруссию.