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РИА Новости

Источник сообщил о планах Узбекистана по закупке у России Су-30СМ

09:04
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкМногоцелевой истребитель Су-30СМ
Многоцелевой истребитель Су-30СМ
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Узбекистан проинформировал Россию о планах покупки многофункциональных истребителей Су-30СМ и боеприпасов к ним, сообщил РИА Новости информированный источник.
"Узбекская сторона проинформировала Россию о заинтересованности в приобретении за счет выделения Россией государственного экспортного кредита сверхманевренных многофункциональных истребителей Су-30СМ, средств наземного обеспечения полетов, контрольно-проверочной аппаратуры, запасных частей, инструментов и принадлежностей, авиационных средств поражения, а также обучения летного и инженерно-технического состава", - сказал собеседник агентства.
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По его словам, в ближайшее время Узбекистан направит заявку на приобретение самолетов.
В Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству РИА Новости подтвердили информацию, что "узбекская сторона выражает заинтересованность в приобретении истребителей Су-30СМ".
Об интересе Узбекистана к закупке Су-30СМ впервые сообщалось в 2017 году. С тех пор за рамки простого обсуждения вопрос не выходил.
Истребитель Су-30СМ разработан "ОКБ Сухого" и серийно выпускается на Иркутском авиационном заводе. Су-30СМ является последней модификацией российского многоцелевого тяжелого истребителя Су-30 поколения 4+, обладает сверхманевренностью, оснащен радиолокатором с фазированной антенной решеткой, двигателями с управляемым вектором тяги и передним горизонтальным оперением. Самолёт способен применять современное и перспективное высокоточное вооружение класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность".
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