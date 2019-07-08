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РИА Новости
Культура

В Мьянме город Баган получил статус объекта культурного наследия ЮНЕСКО

09:00
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© AFP 2019 / Ye Aung ThuДревний город Баган (Паган), Мьянма
Древний город Баган (Паган), Мьянма
© AFP 2019 / Ye Aung Thu
Древний город Баган (Паган), Мьянма. Архивное фото
БАНГКОК, 8 июл – РИА Новости. Древний город Баган (Паган), столица одного из ранних бирманских (мьянманских) государств и архитектурно-археологический памятник XI – XIII веков, внесен в списки объектов всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, сообщает новостной интернет-портал медиа-холдинга Eleven Myanmar.
Решение о внесении Багана в списки объектов всемирного культурного наследия было принято на 43-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, которая прошла в Баку, отмечает издание.
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"Город 5 тысяч буддийских храмов", представляющий собой в наши дни археологический парк площадью около 40 квадратных километров, мог стать объектом мирового наследия еще в 1996 году, когда Бирма (Мьянма) впервые обратилась в ЮНЕСКО с заявкой о внесении Багана в списки таких объектов. Однако тогда Мьянме было отказано. Многие наблюдатели считают, что такое решение было принято Комитетом всемирного наследия по политическим причинам, так как в то время в Мьянме у власти находилось военное правительство.
Новую заявку Мьянма подала в 2014 году - через три года после перехода власти в стране к гражданскому президенту и кабинету министров.
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Исследование Багана (Пагана) как археологического объекта началось более ста лет назад. В нем участвовали и продолжают участвовать вместе с мьянманскими археологами ученые многих стран мира. Немалый вклад в исследование древнего Пагана внесли советские и российские ученые, такие, как архитекторы и искусствоведы Сергей и Нина Ожеговы, изучавшие храмы, скульптуру и фрески древнего города, и доктор исторических наук Игорь Можейко, изучавший историю государства Паган. Можейко широко известен российской публике как писатель-фантаст, писавший под псевдонимом Кир Булычев.
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