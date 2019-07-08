В Мьянме город Баган получил статус объекта культурного наследия ЮНЕСКО

БАНГКОК, 8 июл – РИА Новости. Древний город Баган (Паган), столица одного из ранних бирманских (мьянманских) государств и архитектурно-археологический памятник XI – XIII веков, внесен в списки объектов всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, сообщает новостной интернет-портал медиа-холдинга Древний город Баган (Паган), столица одного из ранних бирманских (мьянманских) государств и архитектурно-археологический памятник XI – XIII веков, внесен в списки объектов всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, сообщает новостной интернет-портал медиа-холдинга Eleven Myanmar

Решение о внесении Багана в списки объектов всемирного культурного наследия было принято на 43-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, которая прошла в Баку, отмечает издание.

"Город 5 тысяч буддийских храмов", представляющий собой в наши дни археологический парк площадью около 40 квадратных километров, мог стать объектом мирового наследия еще в 1996 году, когда Бирма (Мьянма) впервые обратилась в ЮНЕСКО с заявкой о внесении Багана в списки таких объектов. Однако тогда Мьянме было отказано. Многие наблюдатели считают, что такое решение было принято Комитетом всемирного наследия по политическим причинам, так как в то время в Мьянме у власти находилось военное правительство.

Новую заявку Мьянма подала в 2014 году - через три года после перехода власти в стране к гражданскому президенту и кабинету министров.