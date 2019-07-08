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РИА Новости

Более двух тысяч десантников отправилось на учения в Краснодарский край

08:56
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Учения, в которых принимают участие более 2 тысяч десантников, начались на юге России, сообщает в понедельник департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
Ранее сообщалось, что подразделения военно-транспортной авиации (ВТА) в Тверской, Псковской и Оренбургской областях подняты по тревоге в рамках полковых летно-тактических учений, а личный состав приступил к перебазированию на аэродромы на территории Краснодарского края.
"В ходе начавшегося сегодня масштабного совместного летного тактического учения Воздушно-десантных войск и ВТА, более 2 тысяч военнослужащих Новороссийского десантно-штурмового соединения выдвинулись из пункта постоянной дислокации к аэродромам взлета в Крымске, Краснодаре и Армавире", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на аэродромах военные погрузятся в самолеты ВТА, которые доставят их в Костромскую и Ульяновскую области для десантирования на незнакомых площадках "с последующим выполнением задач по захвату объекта противника и уничтожению незаконных вооруженных формирований".
Совместные учения ВДВ и ВТА будут проходить с 8 по 11 июля.
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