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РИА Новости

Скабеева назвала поступок грузинского телеведущего мерзостью и пошлостью

08:52
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© РИА Новости / Владимир ПесняТелеведущая Ольга Скабеева
Телеведущая Ольга Скабеева
© РИА Новости / Владимир Песня
Телеведущая Ольга Скабеева . Архивное фото
МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Телеведущая Ольга Скабеева в инстаграме прокомментировала скандальное выступление грузинского тележурналиста Георгия Габунии, который в воскресенье вечером начал свою авторскую программу "P.S." с ругани в адрес Владимира Путина.
Журналистка назвала инцидент "чистой воды провокацией".

Мерзость и пошлость! <…> Пусть грузинский министр прокомментирует, который не хотел разрывать торговые связи с Россией.

Телеведущая Ольга Скабеева в студии программы 60 минут
Ольга Скабеев
По ее словам, принести извинения должна президент Грузии: "Тогда и поговорим!!".
При этом телеведущая выразила благодарность жителям Грузии, которые осудили "мерзкую и бесконечно глупую выходку" Габунии. Она отметила, что именно благодаря протестующим генеральный директор телекомпании "Рустави 2" Ника Гварамия принял решение извиниться за случившееся.
В ночь на понедельник грузинская телекомпания "Рустави 2" временно прекратила вещание после того, как сотни жителей собрались у ее здания в Тбилиси, выразив недовольство выступлением Габунии.
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Так, они закидали здание "Рустави 2" вениками, яйцами и бутылками, потребовав уволить тележурналиста и отправить в отставку гендиректора.
Телекомпания распространила официальное заявление, в котором принесла извинения за брань Габунии.
Его выступление осудили президент и премьер Грузии. Кроме того, поступок возмутил большое число пользователей Сети в Грузии, которые выразили опасение, что в результате инцидента грузино-российские отношения могут еще больше обостриться.
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Скандал вокруг "Рустави 2"Ольга СкабееваВладимир ПутинРоссияГрузияВ мире
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А пример грузинскому телеведущему подала президент Грузии Саломе Зурабишвили, обвиняя Россию в агрессивности по отношению к бывшим советским республикам.
8 июля, 09:00
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