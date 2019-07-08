Скабеева назвала поступок грузинского телеведущего мерзостью и пошлостью

МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Телеведущая Ольга Скабеева в инстаграме Телеведущая Ольга Скабеева в инстаграме прокомментировала скандальное выступление грузинского тележурналиста Георгия Габунии, который в воскресенье вечером начал свою авторскую программу "P.S." с ругани в адрес Владимира Путина.

Журналистка назвала инцидент "чистой воды провокацией".

Мерзость и пошлость! <…> Пусть грузинский министр прокомментирует, который не хотел разрывать торговые связи с Россией. Ольга Скабеев

По ее словам, принести извинения должна президент Грузии: "Тогда и поговорим!!".

При этом телеведущая выразила благодарность жителям Грузии, которые осудили "мерзкую и бесконечно глупую выходку" Габунии. Она отметила, что именно благодаря протестующим генеральный директор телекомпании "Рустави 2" Ника Гварамия принял решение извиниться за случившееся.

В ночь на понедельник грузинская телекомпания "Рустави 2" временно прекратила вещание после того, как сотни жителей собрались у ее здания в Тбилиси, выразив недовольство выступлением Габунии.

Так, они закидали здание "Рустави 2" вениками, яйцами и бутылками, потребовав уволить тележурналиста и отправить в отставку гендиректора.

Телекомпания распространила официальное заявление, в котором принесла извинения за брань Габунии.