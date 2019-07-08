На Украине более 130 населенных пунктов остались без света из-за непогоды

КИЕВ, 8 июл - РИА Новости. Более 130 населенных пунктов в семи областях Украины остались без электроснабжения из-за непогоды, сообщила в понедельник пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7.00 (совпадает с мск - ред.) 8 июля в результате осложнения погодных условий (сильный ветер, дождь, град) произошло обесточивание 132 населенных пунктов в семи областях", - говорится в сообщении.

В Киевской области без света остались 64 населенных пункта, в Закарпатской - 26, Сумской - 16, Тернопольской - 12, Житомирской - восемь, Кировоградской – пять, Днепропетровской - один.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.