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РИА Новости

На Украине более 130 населенных пунктов остались без света из-за непогоды

08:39
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КИЕВ, 8 июл - РИА Новости. Более 130 населенных пунктов в семи областях Украины остались без электроснабжения из-за непогоды, сообщила в понедельник пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
"По состоянию на 7.00 (совпадает с мск - ред.) 8 июля в результате осложнения погодных условий (сильный ветер, дождь, град) произошло обесточивание 132 населенных пунктов в семи областях", - говорится в сообщении.
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В Киевской области без света остались 64 населенных пункта, в Закарпатской - 26, Сумской - 16, Тернопольской - 12, Житомирской - восемь, Кировоградской – пять, Днепропетровской - один.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Кроме того, в Закарпатской области из-за непогоды повреждены крыши 95 жилых домов, двух детских садов, сельского совета и школы, повалены деревья. Также в селе Сюртэ Закарпатской области из-за падения фрагмента кровли пострадали два человека.
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