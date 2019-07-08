Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-08T08:37Z
https://ria.ru/20190708/1556296066.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Китай завершил создание марсохода, сообщили СМИ

08:37
536
ПЕКИН, 8 июл – РИА Новости. Китайские учёные сообщили о завершении строительства марсохода, который планируется использовать в первой миссии КНР к Марсу в 2020 году, пишет в понедельник газета Global Times.
Планируемая миссия включает выход и вращение на орбите Марса, посадку и перемещение по поверхности Красной планеты. Отмечается, что в случае успеха миссии ученые смогут изучить атмосферу, рельеф, геологические характеристики, особенности магнитного поля планеты, что поможет получить ключ к разгадке о происхождении и эволюции Марса и всей Солнечной системы.
При этом главная цель миссии – найти возможные признаки жизни на Марсе, а также помочь ученым понять, могут ли условия на Марсе измениться в будущем так, что планета станет пригодна для жизни людей.
Ранее сообщалось, что Китай планирует запустить свой первый зонд на Марс в июле или августе 2020 года. Миссию планируется осуществить с космодрома "Вэньчан" в провинции Хайнань при помощи ракеты-носитель "Чанчжэн-5", которая должна напрямую вывести на переходную орбиту Земли и Марса зонд для исследования Марса. По предварительным расчетам, зонду понадобится семь месяцев, чтобы добраться до поверхности планеты, в случае успеха миссии, зонд направит полученные данные на Землю в 2021 году.
Луна. Архивное фото
6 ноября 2018, 03:17
Россия планирует изучать Луну с помощью роботов-аватаровВ рамках лунной программы планируется создать долгосрочную посещаемую базу и изучать спутник Земли с помощью роботов-аватаров, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
810000
Обсудить 0
КитайРИА Наука
Рекомендуем
Вантовый мост через бухту Золотой Рог во Владивостоке. Архивное фото
Российские ученые начали трансграничный переход из Владивостока в Мурманск
РИА
Новости
В Башкирии мужчина зарезал семью и сдался полиции
СМИ: правительство одобрило проект частной автомагистрали из России в Китай
Кадр из фильма Человек-паук: Вдали от дома
Фильм "Человек-паук. Вдали от дома" возглавил российский прокат в выходные
Лента
новостей
Узбекистан может закупить у России новейшую РЛС "Сопка-2"
Детский омбудсмен в Ингушетии рассказала о состоянии избитой девочки
АЗС. Архивное фото
Эксперты спрогнозировали рост цен на бензин до 2024 года
Певица Алла Пугачева с супругом телеведущим Максимом Галкиным перед премьерой нового фильма режиссера Никиты Михалкова Солнечный удар в Москве
Как они терпят друг друга? Самые крепкие семьи российского шоу-бизнеса
Бронетранспортер БТР-82
Источник: Узбекистан закупит в России партию бронетранспортеров БТР-82А
Пьяный саратовец избил полицейского антенной от автомобиля ДПС
Соглашение ОПЕК+ может принести бюджету 3,5 триллиона рублей, заявил Новак
Ударный вертолет Ми-35М
Источник назвал сроки поставки вертолетов Ми-35М в Узбекистан
Президент РФ Владимир Путин во время разговора по телефону с одним из участников проекта Мечтай со мной Арсланом Каипкуловым. 25 декабря 2018
Путин поздравил Назарбаева с днем рождения
В Ярославской области ребенка привязали за шею к столбу
Председатель комиссии по поддержке молодежных инициатив Общественной палаты РФ Сангаджи Тарбаев
Бывший КВНщик прокомментировал выдвижение в сенаторы от Калмыкии
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:49Более 43 тысяч человек сделали прививки после паводка в Иркутской области
10:48Украинский телеканал NewsOne могут лишить лицензии за телемост с Россией
10:48Мэр Тбилиси назвал поступок Габунии спланированной провокацией
10:43После скандала с ведущим "Рустави 2" стали покидать сотрудники
10:41Вылет самолета из Челябинска задерживается более чем на 12 часов
10:39Росгидромет предложил сократить число загрязнителей, подлежащих мониторингу
10:39Под Красноярском подросток погиб от удара током от трансформаторной будки
10:37Талибы освободили 40 афганских военных на севере страны
10:35Ростех направит миллиард рублей пострадавшей от паводка Иркутской области
10:35В Иркутской области из-за паводка госпитализировали более 440 человек
10:33Краснодарские пляжи проверят на безопасность туристических перевозок
10:29На востоке Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,6
10:29Новому президенту Латвии пришлось дважды повторить клятву на инаугурации
10:27Тимошенко назвала реакцию Порошенко на телемост с Россией циничной
10:26В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,7
10:22Число жертв паводка в Иркутской области возросло до 23 человек
10:20Пострадавшая от паводка в Приангарье семья едва не осталась без матпомощи
10:20В СЖР назвали ругань грузинского телеведущего эскападой ущербного человека
10:19СК решил оставить Калви под домашним арестом
10:19В партии Порошенко назвали телемост между Киевом и Москвой провокацией
Лента новостейМолния