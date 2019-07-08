Китай завершил создание марсохода, сообщили СМИ

ПЕКИН, 8 июл – РИА Новости. Китайские учёные сообщили о завершении строительства марсохода, который планируется использовать в первой миссии КНР к Марсу в 2020 году, пишет в понедельник газета Китайские учёные сообщили о завершении строительства марсохода, который планируется использовать в первой миссии КНР к Марсу в 2020 году, пишет в понедельник газета Global Times

Планируемая миссия включает выход и вращение на орбите Марса, посадку и перемещение по поверхности Красной планеты. Отмечается, что в случае успеха миссии ученые смогут изучить атмосферу, рельеф, геологические характеристики, особенности магнитного поля планеты, что поможет получить ключ к разгадке о происхождении и эволюции Марса и всей Солнечной системы.

При этом главная цель миссии – найти возможные признаки жизни на Марсе, а также помочь ученым понять, могут ли условия на Марсе измениться в будущем так, что планета станет пригодна для жизни людей.