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РИА Новости

В Тулуне запустили канализационные очистные сооружения

08:37
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© МЧС РФ / Перейти в фотобанкПоврежденные и разрушенные жилые дома в городе Тулун Иркутской области после паводка
Поврежденные и разрушенные жилые дома в городе Тулун Иркутской области после паводка
© МЧС РФ
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ИРКУТСК, 8 июл – РИА Новости. Запущены канализационные очистные сооружения (КОС) в городе Тулун Иркутской области, сообщает правительство области со ссылкой на министра жилищной политики, энергетики и транспорта Артура Сулейменова.
"КОСы в 8.20 (3.20 мск) запустили, они работают. Вчера запустили КНС-4 (канализационную насосную станцию – ред.). Будем все силы сосредотачивать на КНС-3. Думаю, сегодня вода будет в городе и на правом, и на левом берегу", – сообщил Сулейменов.
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По словам министра, одной из главных задач остается восстановление постоянных линий энергоснабжения на инфраструктурных объектах. Седьмого июля водозабор "Красный яр" в Тулуне поставили под нагрузку, начали заполнение системы водоснабжения в правобережной части города.
Утром 8 июля в Нижнеудинском районе остался неподключенным к энергоснабжению один населенный пункт, где проживает 19 человек. По городу Тулуну остаются два неподключенных многоквартирных дома, где еще идет просушка подвалов и оборудования, а также более 200 частных домовладений, где подключению мешают вода или разбор завалов.
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Восстановлено электроснабжение в 58 населенных пунктах, без электроснабжения остаются 270 человек в двух населенных пунктах. Возможность проведения аварийно-восстановительных работ в полном объеме пока затруднена из-за уровня воды, размыва дорожного полотна и разрушения мостовых переходов.
На утро понедельника в Иркутской области в зоне подтопления остаются два населенных пункта – город Тулун и поселок Октябрьский Чунского района.
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