В Тулуне запустили канализационные очистные сооружения

Поврежденные и разрушенные жилые дома в городе Тулун Иркутской области после паводка

ИРКУТСК, 8 июл – РИА Новости. Запущены канализационные очистные сооружения (КОС) в городе Тулун Иркутской области, сообщает правительство области со ссылкой на министра жилищной политики, энергетики и транспорта Артура Сулейменова.

"КОСы в 8.20 (3.20 мск) запустили, они работают. Вчера запустили КНС-4 (канализационную насосную станцию – ред.). Будем все силы сосредотачивать на КНС-3. Думаю, сегодня вода будет в городе и на правом, и на левом берегу", – сообщил Сулейменов.

По словам министра, одной из главных задач остается восстановление постоянных линий энергоснабжения на инфраструктурных объектах. Седьмого июля водозабор "Красный яр" в Тулуне поставили под нагрузку, начали заполнение системы водоснабжения в правобережной части города.

Утром 8 июля в Нижнеудинском районе остался неподключенным к энергоснабжению один населенный пункт, где проживает 19 человек. По городу Тулуну остаются два неподключенных многоквартирных дома, где еще идет просушка подвалов и оборудования, а также более 200 частных домовладений, где подключению мешают вода или разбор завалов.

Восстановлено электроснабжение в 58 населенных пунктах, без электроснабжения остаются 270 человек в двух населенных пунктах. Возможность проведения аварийно-восстановительных работ в полном объеме пока затруднена из-за уровня воды, размыва дорожного полотна и разрушения мостовых переходов.