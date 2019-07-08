На севере Красноярского края увеличили группировку пожарных

КРАСНОЯРСК, 8 июл — РИА Новости. Группировка лесных пожарных на севере Красноярского края увеличена на 500 человек, ожидается подкрепление из других регионов, сообщает региональный минлесхоз.

По данным авиалесоохраны на воскресенье, наибольшая площадь пожаров в лесах зафиксирована в Красноярском крае - 83 137 гектаров. По данным краевого минлесхоза, на утро понедельника в крае зарегистрированы 39 возгораний в Северо-Енисейском, Мотыгинском, Эвенкийском, Кежемском, Богучанском, Тасеевском и Дзержинском районах на общей площади 77,8 тысячи гектаров. Угрозы населенным пунктам нет. Большая часть возгораний действует в труднодоступной зоне. Десять пожаров на площади 16,5 тысячи гектаров локализованы.

"На севере Красноярского края усилена группировка сил и средств для борьбы с лесными пожарами, туда дополнительно направлены более 500 человек… Ежедневно в работах по тушению возгораний в лесах задействовано более 1300 человек, 140 единиц техники. В рамках маневрирования в наиболее горимых районах края – Кежемском, Богучанском и Эвенкийском - усилена группировка сил, в том числе за счет привлечения специалистов федерального резерва ФБУ "Авиалесоохрана", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что к тушению в Богучанском и Кежемском районах привлечены вертолеты Ми-8 с водосливными устройствами. В минлесхозе региона подчеркнули, что ситуация с лесными пожарами в крае находится под контролем. В ближайшие дни в край прибудут более 100 лесных пожарных из других регионов.