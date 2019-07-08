В Башкирии мужчина зарезал семью и сдался полиции

УФА, 8 июл - РИА Новости. Житель Башкирии пришел в полицию и признался в убийстве семьи: брата, матери и отца, подозреваемый задержан, сообщили в следственном управлении СК РФ по республике.
По данным ведомства, трагедия произошла 5 июля на территории семейного домовладения в одном из сел Кугарчинского района.
"Молодой человек 25 лет сообщил полиции, что нанес множественные удары ножом 30-летнему брату и 53-летней матери, 59-летний отец попытался убежать от сына, однако тот настиг его на территории участка соседей и также нанес удары ножом. От полученных ранений потерпевшие скончались на месте", - сообщает башкирский следком.
Правоохранители задержали подозреваемого, следственные органы возбудили дело по статье УК "Убийство двух и более лиц".
"Специалистами назначены судебно-медицинские экспертизы, допрашиваются очевидцы, изучается личность потерпевших и подозреваемого, в отношении последнего планируется проведение психолого-психиатрической судебной экспертизы", - говорится в сообщении следствия.