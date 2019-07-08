В Башкирии мужчина зарезал семью и сдался полиции

"Молодой человек 25 лет сообщил полиции, что нанес множественные удары ножом 30-летнему брату и 53-летней матери, 59-летний отец попытался убежать от сына, однако тот настиг его на территории участка соседей и также нанес удары ножом. От полученных ранений потерпевшие скончались на месте", - сообщает башкирский следком.