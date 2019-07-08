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РИА Новости

В Ростовской области автомобиль врезался в столб

08:22
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ВОЛГОГРАД, 8 июл - РИА Новости. Автомобиль врезался в опору линии электропередачи на трассе в Ростовской области, в результате ДТП водитель машины и 6 подростков госпитализированы, сообщает в понедельник пресс-служба ГУМВД по региону.
По информации ведомства, в воскресенье в 23.00 водитель Chevrolet Lanos на трассе Азов-Ейск в Ростовской области не справился с управлением и врезался в опору ЛЭП.
"В результате ДТП в больницу доставлены семь человек: 29-летний водитель, 18-летний подросток и пятеро несовершеннолетних: три мальчика (15, 16, 16 лет) и две девочки (13 и 14 лет)", - говорится в сообщении полиции.
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