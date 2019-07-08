Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в понедельник

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Кратковременные дожди и до плюс 23 градусов ожидается в Москве в понедельник, рассказала РИА Новости сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.
"Во второй половине дня пройдут кратковременные дожди, местами грозы, воздух прогреется до 21-23 градусов, что ниже многолетних значений", - сказала Волосюк.
Она добавила, что ветер будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду, при грозах - порывистый, атмосферное давление составит 738 миллиметров ртутного столба.
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