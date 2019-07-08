Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-08T08:17Z
https://ria.ru/20190708/1556295716.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155620/62/1556206211_0:107:3032:1813_1036x0_80_0_0_17a8a2e98620f615c39cae0f44e6e09e.jpg
РИА Новости

Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в понедельник

08:17
901
© РИА Новости / Максим БлиновПешеходы переходят улицу Волхонка в Москве
Пешеходы переходят улицу Волхонка в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Кратковременные дожди и до плюс 23 градусов ожидается в Москве в понедельник, рассказала РИА Новости сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.
"Во второй половине дня пройдут кратковременные дожди, местами грозы, воздух прогреется до 21-23 градусов, что ниже многолетних значений", - сказала Волосюк.
Она добавила, что ветер будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду, при грозах - порывистый, атмосферное давление составит 738 миллиметров ртутного столба.
Экологи берут образцы почвы возле шоссе
6 июля, 08:00
Ученые рассказали, чем отравлена почва в Москве
100000
Обсудить 0
МоскваОбщество
Рекомендуем
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
Соловьев отреагировал на брань грузинского телеведущего в адрес Путина
РИА
Новости
Названо самое холодное место в Подмосковье
Девушка-рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
В России ответили на резолюцию ОБСЕ против "Северного потока — 2"
Президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности. 5 июля 2019
В Сети отреагировали на заявления грузинского телеведущего о Путине
Лента
новостей
"Рустави 2" остановил вещание после ругани в адрес Путина в эфире
В Хабаровске начальника управления дорог арестовали по подозрению во взятке
В Петербурге Mercedes столкнулcя с автомобилем скорой помощи
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
ПА ОБСЕ приняла резолюцию против "Северного потока — 2"
Президент России Владимир Путин
Гендиректор "Рустави 2" прокомментировал брань ведущего в адрес Путина
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленского разозлило предательство Европы: "Нас никто не спрашивает!"
Михаил Музраев
Расследование по Музраеву инициировал волгоградский губернатор, пишут СМИ
Генеральный продюсер Матч ТВ Тина Канделаки на Петербургском международном экономическом форуме. 24 мая 2018
Канделаки прокомментировала брань грузинского ведущего в адрес Путина
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
В МИД Грузии прокомментировали ругань телеведущего в адрес Путина
Заседание Правительственной комиссии под председательством вице-премьера Правительства РФ Виталия Мутко. 6 июля 2019
Мутко потребовал отстранить от работы мэра района в Иркутской области
В Сомали исламисты казнили не менее десяти человек, сообщают СМИ
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:49Заказы "Рособоронэкспорта" на военно-морскую технику превысили $5 млрд
10:49Более 43 тысяч человек сделали прививки после паводка в Иркутской области
10:48Украинский телеканал NewsOne могут лишить лицензии за телемост с Россией
10:48Мэр Тбилиси назвал поступок Габунии спланированной провокацией
10:43После скандала с ведущим "Рустави 2" стали покидать сотрудники
10:41Вылет самолета из Челябинска задерживается более чем на 12 часов
10:39Росгидромет предложил сократить число загрязнителей, подлежащих мониторингу
10:39Под Красноярском подросток погиб от удара током от трансформаторной будки
10:37Талибы освободили 40 афганских военных на севере страны
10:35Ростех направит миллиард рублей пострадавшей от паводка Иркутской области
10:35В Иркутской области из-за паводка госпитализировали более 440 человек
10:33Краснодарские пляжи проверят на безопасность туристических перевозок
10:29На востоке Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,6
10:29Новому президенту Латвии пришлось дважды повторить клятву на инаугурации
10:27Тимошенко назвала реакцию Порошенко на телемост с Россией циничной
10:26В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,7
10:22Число жертв паводка в Иркутской области возросло до 23 человек
10:20Пострадавшая от паводка в Приангарье семья едва не осталась без матпомощи
10:20В СЖР назвали ругань грузинского телеведущего эскападой ущербного человека
10:19СК решил оставить Калви под домашним арестом
Лента новостейМолния