Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в понедельник

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Кратковременные дожди и до плюс 23 градусов ожидается в Москве в понедельник, рассказала РИА Новости сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.

"Во второй половине дня пройдут кратковременные дожди, местами грозы, воздух прогреется до 21-23 градусов, что ниже многолетних значений", - сказала Волосюк.