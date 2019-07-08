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РИА Новости
ЧП в Шереметьево

Мантуров: катастрофа SSJ100 в Шереметьево не повлияла на интерес к самолету

08:15
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСамолет Sukhoi Superjet 100
Самолет Sukhoi Superjet 100
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Катастрофа Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) в аэропорту "Шереметьево" в начале мая не повлияла на интерес как иностранных, так и отечественных компаний к самолету - у всех сохраняется желание и потребность приобрести эти суда, рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
"Нет. С точки зрения иностранных заказчиков, да, собственно, и российских, на которых мы рассчитывали изначально, у всех сохраняется и потребность, и желание приобрести самолёты. Но "Суперджет" находится в определенной очень узкой нише, и это основная проблема. Критиковать руководителей за то решение, которое принималось в начале 2000-х годов, о разработке самолета именно в этой нише, я бы не стал", - сказал министр, отвечая на вопрос о том, повлияла ли катастрофа SSJ100 в "Шереметьево" на интерес потенциальных заказчиков.
Самолет Sukhoi Superjet 100
5 мая, 21:24
Cамолет "Сухой Суперджет 100" (Sukhoi Superjet 100)
Самолет SSJ 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая вечером экстренно вернулся в "Шереметьево" и совершил жесткую посадку после 28 минут полета. При посадке у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Согласно данным Гидрометцентра России, в тот день в Подмосковье наблюдалась гроза. По данным СК РФ, в результате катастрофы погиб 41 человек из 78 находившихся на борту. В качестве основных версий ЧП - недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и проводивших техосмотр лиц, а также неисправность самолета и метеоусловия.
По мнению главы Минпромторга, для наращивания компетенций нужно сначала освоить что-то меньшее для того, чтобы подойти к средне- и ближнемагистральному самолету. "Сегодня с набранными компетенциями мы уже уверенно осваиваем МС-21", - отметил он.
"И есть моменты, которые просто невозможно было предугадать. Кто, например, подумал бы о том, что в бизнес-версии "Суперджет" будет иметь сопоставимый по объемам с коммерческим сегментом спрос? Если бы люди, которые занимались изначально разработкой, это учитывали, для нас бы это было бы хорошим хеджированием. А сегодня приходится переформатировать самолёт в бизнес-джет, делая дополнительные баки, откидную лестницу-трап, интерьеры, душевые, винглеты и так далее. Если бы изначально заложили бы эту версию, потребовалось бы меньше усилий", - рассуждает Мантуров.
Читайте полный текст интервью Дениса Мантурова >>
Пожар на борту самолета в Шереметьево
© стоп-кадр видео очевидца

В воскресенье вечером самолет "Аэрофлота" SSJ 100, летевший рейсом Москва — Мурманск, экстренно вернулся в аэропорт Шереметьево после 28 минут полета.

Пожар на борту самолета в аэропорту Шереметьево
1 из 8

В воскресенье вечером самолет "Аэрофлота" SSJ 100, летевший рейсом Москва — Мурманск, экстренно вернулся в аэропорт Шереметьево после 28 минут полета.

© стоп-кадр видео очевидца
© AFP 2019 / Viktor Marchukaites

Из-за сложных метеоусловий лайнеру удалось сесть только со второй попытки.

Самолет авиакомпании Аэрофлот Sukhoi Superjet 100, вернувшийся во время рейса Москва - Мурманск в аэропорт Шереметьево из-за возгорания на борту
2 из 8

Из-за сложных метеоусловий лайнеру удалось сесть только со второй попытки.

© AFP 2019 / Viktor Marchukaites
© REUTERS / Nadezhda Polomoshnova

При посадке у самолета надломились стойки шасси и загорелись двигатели.

Пожар на борту самолета в аэропорту Шереметьево
3 из 8

При посадке у самолета надломились стойки шасси и загорелись двигатели.

© REUTERS / Nadezhda Polomoshnova
© Стоп-кадр видео очевидца

По данным Следственного комитета, погибли 13 человек, среди них двое детей.

Ликвидация возгорания на борту самолета в аэропорту Шереметьево
4 из 8

По данным Следственного комитета, погибли 13 человек, среди них двое детей.

© Стоп-кадр видео очевидца
© АГН "Москва"

Владимир Путин выразил соболезнования родным жертв трагедии и поручил провести тщательное расследование.

Последствия возгорания самолета Sukhoi Superjet в аэропорту Шереметьево
5 из 8

Владимир Путин выразил соболезнования родным жертв трагедии и поручил провести тщательное расследование.

© АГН "Москва"
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko

Президент дал указание предоставить пострадавшим всю необходимую помощь.

Ликвидация возгорания на борту самолета в аэропорту Шереметьево
6 из 8

Президент дал указание предоставить пострадавшим всю необходимую помощь.

© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Медицинские работники в аэропорту Шереметьево, где самолет авиакомпании Аэрофлот Sukhoi Superjet 100 был вынужден вернуться в аэропорт из-за возгорания на борту
7 из 8

Следственный комитет возбудил уголовное дело.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Tatyana Makeyeva

Среди возможных причин проблем на борту называют попадание молнии в фюзеляж воздушного судна.

Кареты скорой помощи у здания аэропорта Шереметьево, где самолет авиакомпании Аэрофлот Sukhoi Superjet 100 был вынужден вернуться в аэропорт из-за возгорания на борту
8 из 8

Среди возможных причин проблем на борту называют попадание молнии в фюзеляж воздушного судна.

© REUTERS / Tatyana Makeyeva
1 из 8

В воскресенье вечером самолет "Аэрофлота" SSJ 100, летевший рейсом Москва — Мурманск, экстренно вернулся в аэропорт Шереметьево после 28 минут полета.

© стоп-кадр видео очевидца
2 из 8

Из-за сложных метеоусловий лайнеру удалось сесть только со второй попытки.

© AFP 2019 / Viktor Marchukaites
3 из 8

При посадке у самолета надломились стойки шасси и загорелись двигатели.

© REUTERS / Nadezhda Polomoshnova
4 из 8

По данным Следственного комитета, погибли 13 человек, среди них двое детей.

© Стоп-кадр видео очевидца
5 из 8

Владимир Путин выразил соболезнования родным жертв трагедии и поручил провести тщательное расследование.

© АГН "Москва"
6 из 8

Президент дал указание предоставить пострадавшим всю необходимую помощь.

© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
7 из 8

Следственный комитет возбудил уголовное дело.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
8 из 8

Среди возможных причин проблем на борту называют попадание молнии в фюзеляж воздушного судна.

© REUTERS / Tatyana Makeyeva
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Обсудить 2
ЧП в ШереметьевоДенис МантуровSukhoi SuperjetШереметьево (аэропорт)Экономика
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