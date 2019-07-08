Мантуров: катастрофа SSJ100 в Шереметьево не повлияла на интерес к самолету

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Катастрофа Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) в аэропорту "Шереметьево" в начале мая не повлияла на интерес как иностранных, так и отечественных компаний к самолету - у всех сохраняется желание и потребность приобрести эти суда, рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Нет. С точки зрения иностранных заказчиков, да, собственно, и российских, на которых мы рассчитывали изначально, у всех сохраняется и потребность, и желание приобрести самолёты. Но "Суперджет" находится в определенной очень узкой нише, и это основная проблема. Критиковать руководителей за то решение, которое принималось в начале 2000-х годов, о разработке самолета именно в этой нише, я бы не стал", - сказал министр, отвечая на вопрос о том, повлияла ли катастрофа SSJ100 в "Шереметьево" на интерес потенциальных заказчиков.

Самолет SSJ 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая вечером экстренно вернулся в "Шереметьево" и совершил жесткую посадку после 28 минут полета. При посадке у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Согласно данным Гидрометцентра России, в тот день в Подмосковье наблюдалась гроза. По данным СК РФ, в результате катастрофы погиб 41 человек из 78 находившихся на борту. В качестве основных версий ЧП - недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и проводивших техосмотр лиц, а также неисправность самолета и метеоусловия.

По мнению главы Минпромторга, для наращивания компетенций нужно сначала освоить что-то меньшее для того, чтобы подойти к средне- и ближнемагистральному самолету. "Сегодня с набранными компетенциями мы уже уверенно осваиваем МС-21", - отметил он.