Мантуров: катастрофа SSJ100 в Шереметьево не повлияла на интерес к самолету

В воскресенье вечером самолет "Аэрофлота" SSJ 100, летевший рейсом Москва — Мурманск, экстренно вернулся в аэропорт Шереметьево после 28 минут полета.
В воскресенье вечером самолет "Аэрофлота" SSJ 100, летевший рейсом Москва — Мурманск, экстренно вернулся в аэропорт Шереметьево после 28 минут полета.
Из-за сложных метеоусловий лайнеру удалось сесть только со второй попытки.
Из-за сложных метеоусловий лайнеру удалось сесть только со второй попытки.
При посадке у самолета надломились стойки шасси и загорелись двигатели.
При посадке у самолета надломились стойки шасси и загорелись двигатели.
По данным Следственного комитета, погибли 13 человек, среди них двое детей.
По данным Следственного комитета, погибли 13 человек, среди них двое детей.
Владимир Путин выразил соболезнования родным жертв трагедии и поручил провести тщательное расследование.
Владимир Путин выразил соболезнования родным жертв трагедии и поручил провести тщательное расследование.
Президент дал указание предоставить пострадавшим всю необходимую помощь.
Президент дал указание предоставить пострадавшим всю необходимую помощь.
Следственный комитет возбудил уголовное дело.
Среди возможных причин проблем на борту называют попадание молнии в фюзеляж воздушного судна.
Среди возможных причин проблем на борту называют попадание молнии в фюзеляж воздушного судна.
В воскресенье вечером самолет "Аэрофлота" SSJ 100, летевший рейсом Москва — Мурманск, экстренно вернулся в аэропорт Шереметьево после 28 минут полета.
Из-за сложных метеоусловий лайнеру удалось сесть только со второй попытки.
При посадке у самолета надломились стойки шасси и загорелись двигатели.
По данным Следственного комитета, погибли 13 человек, среди них двое детей.
Владимир Путин выразил соболезнования родным жертв трагедии и поручил провести тщательное расследование.
Президент дал указание предоставить пострадавшим всю необходимую помощь.
Следственный комитет возбудил уголовное дело.
Среди возможных причин проблем на борту называют попадание молнии в фюзеляж воздушного судна.