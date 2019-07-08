Япония настоятельно призвала Иран не нарушать условия ядерной сделки

ТОКИО, 8 июл - РИА Новости. Япония настоятельно призывает Иран не нарушать условий ядерной сделки, заявил в понедельник журналистам заместитель генерального секретаря кабинета министров Японии Ясутоси Нисимура в связи с решением Тегерана превысить установленный договоренностями 2015 года лимит обогащения урана и новыми угрозами США в этой связи.

Накануне Тегеран объявил о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке в связи с тем, что страны-участницы Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) не выполнили в течение 60 дней требования Ирана защитить его экономическое интересы от американских санкций. Иранцы заявили, что начинают процесс обогащения урана на уровне выше 3,67%, предусмотренного ядерной сделкой. При этом подчеркнули, что имеющиеся проблемы нужно решать путем диалога.

В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил, что Иран никогда не сможет обладать ядерным оружием и ему нужно быть осторожнее в заявлениях по ядерной программе, а госсекретарь США Майк Помпео пообещал Тегерану новые санкции и изоляцию.

"Мы вновь хотели бы решительно призвать Иран соблюдать ядерные договоренности, немедленно вернуться к своим обязательствам, а наряду с этим воздержаться от новых шагов, которые нанесли бы вред ядерным договоренностям", - заявил в понедельник на брифинге в Токио Ясутоси Нисимура.

По его словам, Япония последовательно поддерживает ядерное соглашение, которое способствует укреплению системы нераспространения и стабильности на Ближнем Востоке.

Как уже сообщалось, на прошлой неделе глава МИД Японии Таро Коно говорил по телефону с иранским министром иностранных дел Мохаммадом Зарифом и потребовал от Ирана соблюдения ядерной сделки.