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РИА Новости

Япония настоятельно призвала Иран не нарушать условия ядерной сделки

07:32
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПервый энергоблок атомной электростанции "Бушер" в Иране. Архивное фото
Первый энергоблок атомной электростанции Бушер в Иране. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
ТОКИО, 8 июл - РИА Новости. Япония настоятельно призывает Иран не нарушать условий ядерной сделки, заявил в понедельник журналистам заместитель генерального секретаря кабинета министров Японии Ясутоси Нисимура в связи с решением Тегерана превысить установленный договоренностями 2015 года лимит обогащения урана и новыми угрозами США в этой связи.
Накануне Тегеран объявил о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке в связи с тем, что страны-участницы Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) не выполнили в течение 60 дней требования Ирана защитить его экономическое интересы от американских санкций. Иранцы заявили, что начинают процесс обогащения урана на уровне выше 3,67%, предусмотренного ядерной сделкой. При этом подчеркнули, что имеющиеся проблемы нужно решать путем диалога.
В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил, что Иран никогда не сможет обладать ядерным оружием и ему нужно быть осторожнее в заявлениях по ядерной программе, а госсекретарь США Майк Помпео пообещал Тегерану новые санкции и изоляцию.
"Мы вновь хотели бы решительно призвать Иран соблюдать ядерные договоренности, немедленно вернуться к своим обязательствам, а наряду с этим воздержаться от новых шагов, которые нанесли бы вред ядерным договоренностям", - заявил в понедельник на брифинге в Токио Ясутоси Нисимура.
Иранские специалисты работают на АЭС Бушер
Вчера, 09:42
Иран начинает обогащение урана на уровне выше предусмотренного СВПД
По его словам, Япония последовательно поддерживает ядерное соглашение, которое способствует укреплению системы нераспространения и стабильности на Ближнем Востоке.
Как уже сообщалось, на прошлой неделе глава МИД Японии Таро Коно говорил по телефону с иранским министром иностранных дел Мохаммадом Зарифом и потребовал от Ирана соблюдения ядерной сделки.
В Иране объясняют принятые им меры реакцией на нарушения США ядерной сделки и введение Вашингтоном санкций против Тегерана, а также на неспособность оставшихся в СВПД стран (Германия, Франция, Великобритания, Китай и Россия) в решить возникшие проблемы.
Санкции США против Ирана
9 августа 2018, 16:38
Санкции США против ИранаВашингтон 6 августа возобновил санкции против Тегерана, которые были приостановлены в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Подробнее о мерах, принятых Дональдам Трампом, - в инфографике Ria.ru.
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Выход США из ядерной сделки по ИрануСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)ЯпонияИранВ мире
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