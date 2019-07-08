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РИА Новости

В Индонезии обнаружили останки древнего человека возрастом 1,8 миллиона лет

07:07
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БАНГКОК, 8 июл – РИА Новости. Окаменелые костные останки древнейшего Homo erectus (Человек прямоходящий), чей возраст превышает все предыдущие находки, обнаружены индонезийскими археологами в центральной части острова Ява, сообщает в понедельник интернет-версия газеты Jakarta Post.
Находка представляет собой первое доказательство присутствия человека на территории современной Индонезии 1,8 миллиона лет назад. Все предыдущие находки на островах, составляющих нынешнюю Индонезию, имеют возраст не более 1,5 миллиона лет, сообщает издание.
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До сих пор останки Человека прямоходящего возраста, сравнимого с возрастом новой находки индонезийских ученых, встречались только в Африке, континентальных странах Азии и Европе, в том числе на Кавказе (находки, обнаруженные в Грузии в 1991-2005 годах, также возрастом около 1,8 миллиона лет, считаются древнейшими).
Считается, что Человек прямоходящий как биологический вид сформировался около 2 миллионов лет назад.
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