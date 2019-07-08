В Иркутской области более 30 тысяч человек привили от гепатита А

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Более 30,9 тысячи человек в зоне паводка в Иркутской области получили прививки против вирусного гепатита, кроме того, вспышечной заболеваемости не зарегистрировано, сообщается на Более 30,9 тысячи человек в зоне паводка в Иркутской области получили прививки против вирусного гепатита, кроме того, вспышечной заболеваемости не зарегистрировано, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Режим ЧС сейчас действует в Иркутской области из-за паводка в шести районах: Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском и Куйтунском. По последним данным, в результате паводка погибли 22 человека. Президент РФ Владимир Путин в среду подписал указ, согласно которому наводнение в Иркутской области считается чрезвычайной ситуацией федерального масштаба.

В Роспотребнадзоре отметили, что в четырех районах продолжают работать 48 прививочных бригад.

"Групповой и вспышечной заболеваемости не зарегистрировано... По состоянию на 7 июля привито из числа первоочередных групп риска против вирусного гепатита А – 30949 человек, против брюшного тифа – 515 человек, против дизентерии – 2100 человек, охвачено фагированием - 8401 человек", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что информация о количестве объектов, подлежащих дезинфекции и дератизации, уточняется ежедневно. Кроме того, в рамках контроля за качеством воды исследованы 684 пробы.

"С целью недопущения возникновения и распространения в пунктах временного размещения (ПВР) инфекционной заболеваемости проводятся ежедневные обследования с отбором проб воды, пищевых продуктов, готовых блюд в объектах общественного питания населения, размещенного в ПВР. Всего исследовано 198 проб пищевых продуктов и готовых блюд, 62 пробы воды, 1304 смыва, 96 проб дезинфекционных средств", - подчеркивается в сообщении.