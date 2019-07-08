Амурский судозавод может получить заказ на пять судов-краболовов

ХАБАРОВСК, 8 июл — РИА Новости. Объединенная судостроительная корпорация планирует разместить на Амурском судостроительном заводе в Комсомольске-на-Амуре (Хабаровский край) заказы на строительство не менее пяти судов-краболовов, сообщил журналистам президент ОСК Алексей Рахманов.

"Не менее 18 краболовов ОСК возьмет на изготовление... Это означает, что на Амурском судостроительном заводе будет строиться не менее пяти единиц", - сказал Рахманов.

По его словам, ОСК и заказчик "по схеме договорились", теперь заказчику нужно выбрать базовый проект судна. Не уточнил, кто выступит заказчиком строительства.

Ранее сообщалось, что в начале мая 2019 года в РФ был принят закон, который ввел новый вид квот на вылов водных биологических ресурсов - квоты добычи крабов, предоставляемые в инвестиционных целях и распределяемые по результатам электронных аукционов. На этот вид квоты будет выделяться 50% общего допустимого улова крабов, а доли квот будут закрепляться за пользователями на 15 лет.

На победителя крабового аукциона возлагается обязательство по строительству судов-краболовов на российских верфях.