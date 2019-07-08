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РИА Новости

Амурский судозавод может получить заказ на пять судов-краболовов

06:52
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкАмурский судостроительный завод в Комсомольске-на-Амуре. Архивное фото
Амурский судостроительный завод в Комсомольске-на-Амуре. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Амурский судостроительный завод в Комсомольске-на-Амуре. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 8 июл — РИА Новости. Объединенная судостроительная корпорация планирует разместить на Амурском судостроительном заводе в Комсомольске-на-Амуре (Хабаровский край) заказы на строительство не менее пяти судов-краболовов, сообщил журналистам президент ОСК Алексей Рахманов.
"Не менее 18 краболовов ОСК возьмет на изготовление... Это означает, что на Амурском судостроительном заводе будет строиться не менее пяти единиц", - сказал Рахманов.
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По его словам, ОСК и заказчик "по схеме договорились", теперь заказчику нужно выбрать базовый проект судна. Не уточнил, кто выступит заказчиком строительства.
Ранее сообщалось, что в начале мая 2019 года в РФ был принят закон, который ввел новый вид квот на вылов водных биологических ресурсов - квоты добычи крабов, предоставляемые в инвестиционных целях и распределяемые по результатам электронных аукционов. На этот вид квоты будет выделяться 50% общего допустимого улова крабов, а доли квот будут закрепляться за пользователями на 15 лет.
На победителя крабового аукциона возлагается обязательство по строительству судов-краболовов на российских верфях.
ОАО "Амурский судостроительный завод" в Комсомольске-на-Амуре — крупнейшее судостроительное предприятие на Дальнем Востоке. Он работает с 1936 года. Всего за историю завода было построено 270 судов и кораблей, в том числе атомные подлодки.
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Алексей РахмановАмурский судостроительный заводОбъединенная судостроительная корпорацияХабаровский крайЭкономика
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