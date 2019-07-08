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РИА Новости

Индонезия за 15 лет потеряла почти 30 тысяч гектаров земли, пишут СМИ

06:43
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© РИА Новости / Евгений ПахомовМангровый лес. Архивное фото
Мангровый лес. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Пахомов
Мангровый лес. Архивное фото
БАНГКОК, 8 июл – РИА Новости. Индонезия, крупнейшее островное государство в мире, за последние 15 лет потеряла почти 30 тысяч гектаров земли – участок размером со столицу страны Джакарту – в результате эрозии береговой линии, вызванной изменением климата и вырубкой мангровых лесов, сообщает интернет-версия газеты Jakarta Post.
Больше всего пострадали от эрозии центральный и восточный регионы острова Ява и северо-восток острова Сулавеси, сообщает издание. Во многих местах в этих регионах морские пляжи теряют до четырех метров ширины в год, пишет газета.
Главными причинами потери земли в прибрежной полосе Индонезии остаются эрозия берега в результате морских приливов, которые из-за постепенного повышения уровня морской воды заливают все большие территории, и вырубка мангровых лесов в ходе хозяйственной деятельности человека, говорится в сообщении.
Мангровые леса – точнее, рощи мангровых деревьев с уникальной экосистемой, растущие в затапливаемой зоне прилива и приспособленные к жизни в условиях высокого содержания солей в почве, сдерживают и ограничивают эрозию береговой линии. Однако в последние десятилетия мангровые заросли часто вырубаются ради устройства прудов для разведения морской рыбы и креветок, что постепенно приводит к расширению затапливаемой зоны прилива, сообщает газета.
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