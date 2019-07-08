Индонезия за 15 лет потеряла почти 30 тысяч гектаров земли, пишут СМИ

БАНГКОК, 8 июл – РИА Новости. Индонезия, крупнейшее островное государство в мире, за последние 15 лет потеряла почти 30 тысяч гектаров земли – участок размером со столицу страны Джакарту – в результате эрозии береговой линии, вызванной изменением климата и вырубкой мангровых лесов, сообщает интернет-версия газеты Индонезия, крупнейшее островное государство в мире, за последние 15 лет потеряла почти 30 тысяч гектаров земли – участок размером со столицу страны Джакарту – в результате эрозии береговой линии, вызванной изменением климата и вырубкой мангровых лесов, сообщает интернет-версия газеты Jakarta Post

Больше всего пострадали от эрозии центральный и восточный регионы острова Ява и северо-восток острова Сулавеси, сообщает издание. Во многих местах в этих регионах морские пляжи теряют до четырех метров ширины в год, пишет газета.

Главными причинами потери земли в прибрежной полосе Индонезии остаются эрозия берега в результате морских приливов, которые из-за постепенного повышения уровня морской воды заливают все большие территории, и вырубка мангровых лесов в ходе хозяйственной деятельности человека, говорится в сообщении.