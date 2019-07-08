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РИА Новости

В Индии около 30 человек погибли при падении автобуса в канал

05:59
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© AP Photo / Pawan SharmaКран эвакуирует поврежденный автобус после того, как он упал с моста в канал на окраине Агры, Индия. 8 июля 2019
Кран эвакуирует поврежденный автобус после того, как он упал с моста в канал на окраине Агры, Индия. 8 июля 2019
© AP Photo / Pawan Sharma
Кран эвакуирует поврежденный автобус после того, как он упал с моста в канал на окраине Агры, Индия. 8 июля 2019
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. По крайней мере 29 человек погибли при падении автобуса в канал в городе Агра на севере Индии, сообщают местные СМИ со ссылкой на полицию.
Журнал India Today отмечает, что сотрудники правоохранительных органов обнаружили 27 тел на месте происшествия. Также 15 или 16 человек пострадали. Как сообщает издание, их уже доставили в больницу. Местные власти выразили соболезнования в связи с ДТП.
Полиция штата Уттар-Прадеш в своем Twitter сообщила, что авария произошла из-за уснувшего водителя. Автобус, ехавший из Лакхнау в Дели, упал с высоты около 4,5 метров. Отмечается, что "на данный момент спасено 20 пассажиров".
Полиция продолжает спасательную операцию.
По информации телеканала NDTV, который также ссылается на полицию, в автобусе в момент падения было 46 человек. В результате аварии 17 пассажиров автобуса пострадали.
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