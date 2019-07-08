В Иркутской области остаются подтопленными два населенных пункта

Завалы у моста через федеральную трассу "Сибирь" в городе Тулун Иркутской области после паводка

Завалы у моста через федеральную трассу "Сибирь" в городе Тулун Иркутской области после паводка

ИРКУТСК, 8 июл – РИА Новости. Город Тулун и поселок Октябрьский Чунского района остаются подтопленными в Приангарье, сообщает ГУМЧС региона.

"В рабочем поселке Октябрьский из-за особенностей рельефа не уходит вода из 43 жилых домов, в которых проживает 129 человек. Требуется ее принудительный отвод. На сегодняшний день остаются подтопленными 2 населенных пункта: город Тулун и рабочий поселок Октябрьский Чунского района", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что это 233 жилых дома, в которых проживают 604 человека. В 11 пунктах временного размещения остаются 352 человека.

На восстановительных работах в зоне паводка задействованы 3,5 тысячи человек, 789 единиц техники, 62 плавсредства, авиационная группировка в количестве 9 вертолетов Ми-8.