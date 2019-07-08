В Хабаровске начальника управления дорог арестовали по подозрению во взятке

ХАБАРОВСК, 8 июл — РИА Новости. Начальник управления дорог и внешнего благоустройства администрации Хабаровска Олег Гроо, подозреваемый в получении взятки в 4 миллиона рублей, арестован, сообщил РИА Новости в понедельник представитель Центрального районного суда Хабаровска.
Ранее сообщалось, что следственное управление СК РФ по Хабаровскому краю возбудило в отношении чиновника дело по статье "Получение взятки в особо крупном размере". Гроо задержали в пятницу и поместили в изолятор временного содержания до избрания ему меры пресечения судом.
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"Суд избрал меру пресечения в отношении подозреваемого в виде заключения под стражу сроком на два месяца или до 3 сентября", - сказал собеседник.