В Хабаровске начальника управления дорог арестовали по подозрению во взятке

ХАБАРОВСК, 8 июл — РИА Новости. Начальник управления дорог и внешнего благоустройства администрации Хабаровска Олег Гроо, подозреваемый в получении взятки в 4 миллиона рублей, арестован, сообщил РИА Новости в понедельник представитель Центрального районного суда Хабаровска.

Ранее сообщалось, что следственное управление СК РФ по Хабаровскому краю возбудило в отношении чиновника дело по статье "Получение взятки в особо крупном размере". Гроо задержали в пятницу и поместили в изолятор временного содержания до избрания ему меры пресечения судом.