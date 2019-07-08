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РИА Новости

Министр экономики ФРГ рассказал о важности "Северного потока — 2"

04:46
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© Nord Stream 2 / Wolfram ScheibleСудно-трубоукладчик Pioneering Spirit в Балтийском море
Судно-трубоукладчик Pioneering Spirit в Балтийском море
© Nord Stream 2 / Wolfram Scheible
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. "Северный поток — 2" не сделает Берлин зависимым от Москвы, а, наоборот, принесет ему выгоду, заявил министр экономики ФРГ Петер Альтмайер в интервью изданию Bild.

"Речь идет о сокращении маршрутов поставки и создании новых структур поставки", — подчеркнул глава ведомства.

Альтмайер уточнил, что в ближайшие годы потребность Германии в газе существенно вырастет. Это связано с тем, что вскоре страна откажется от угля и атомной энергетики и на время переходного периода будет вынуждена перейти на газотурбинные электростанции.
По словам министра, по этой же причине Берлин заинтересован в строительстве терминалов для приема американского сланцевого газа.

"Северный поток — 2"

"Северный поток — 2" предусматривает прокладку двух газовых ниток общей пропускной способностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Укладка труб газопровода Северный поток - 2 в Балтийском море
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Французский эксперт рассказал о важности "Северного потока — 2" для Европы
Реализацией проекта занимается компания Nord Stream 2 AG. Половину средств проинвестирует "Газпром", остальную часть предоставят европейские партнеры — Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall.
Разрешение на строительство уже выдали Берлин, Хельсинки и Стокгольм. Осталось получить согласие от Копенгагена. Против "Северного потока — 2" выступает Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа в Европу, и США, продвигающие планы по экспорту своего СПГ.
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Слабое звено. Дания ответила России по поводу "Северного потока-2"В Дании назвали "более приемлемый" маршрут "Северного потока-2", исходя из экологических параметров. Ответ датской стороны на соответствующее заявление "Газпрома" прокомментировал в эфире радио Sputnik эксперт Александр Разуваев.
В поддержку проекта, помимо Германии, высказывалась Австрия, заинтересованная в надежности поставок голубого топлива. При этом в Вене подчеркнули, что планы США ввести санкции против участвующих в проекте компаний "вызывают вопросы с точки зрения международного права".
По мнению главы австрийского концерна OMV Райнера Зеле, Москва давно зарекомендовала себя в качестве надежного поставщика энергоресурсов.
Кроме того, "Северный поток — 2" поддерживает Норвегия, правительству которой принадлежат 30 процентов акций компании Kvaerner, одного из подрядчиков строительства.
На территории компрессорной станции Портовая магистрального газопровода Северный поток
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ПА ОБСЕ приняла резолюцию против "Северного потока-2"
1552252812
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Петер АльтмайерГерманияРоссияВ миреЭкономика
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8 июля, 08:06
Юрий Иванов
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