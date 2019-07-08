Министр экономики ФРГ рассказал о важности "Северного потока — 2"

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. "Северный поток — 2" не сделает Берлин зависимым от Москвы, а, наоборот, принесет ему выгоду, заявил министр экономики ФРГ Петер Альтмайер в интервью изданию Северный поток — 2" не сделает Берлин зависимым от Москвы, а, наоборот, принесет ему выгоду, заявил министр экономики ФРГ Петер Альтмайер в интервью изданию Bild

"Речь идет о сокращении маршрутов поставки и создании новых структур поставки", — подчеркнул глава ведомства.

Альтмайер уточнил, что в ближайшие годы потребность Германии в газе существенно вырастет. Это связано с тем, что вскоре страна откажется от угля и атомной энергетики и на время переходного периода будет вынуждена перейти на газотурбинные электростанции.

По словам министра, по этой же причине Берлин заинтересован в строительстве терминалов для приема американского сланцевого газа.

"Северный поток — 2"

"Северный поток — 2" предусматривает прокладку двух газовых ниток общей пропускной способностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Реализацией проекта занимается компания Nord Stream 2 AG. Половину средств проинвестирует "Газпром", остальную часть предоставят европейские партнеры — Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall.

Разрешение на строительство уже выдали Берлин, Хельсинки и Стокгольм. Осталось получить согласие от Копенгагена. Против "Северного потока — 2" выступает Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа в Европу, и США, продвигающие планы по экспорту своего СПГ.

В поддержку проекта, помимо Германии, высказывалась Австрия, заинтересованная в надежности поставок голубого топлива. При этом в Вене подчеркнули, что планы США ввести санкции против участвующих в проекте компаний "вызывают вопросы с точки зрения международного права".

По мнению главы австрийского концерна OMV Райнера Зеле, Москва давно зарекомендовала себя в качестве надежного поставщика энергоресурсов.