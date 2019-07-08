Около 24 тысяч пострадавших от паводка в Иркутской области получили выплаты

По данным МЧС, подтопленными остаются два населенных пункта — город Тулун и рабочий поселок Октябрьский Чунского района, где проживают 604 человека.

Наводнение в Приангарье

Сильные дожди в Иркутской области привели к подъему рек. Режим ЧС был объявлен в шести районах: Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском и Куйтунском. В зону бедствия попали 98 населенных пунктов, всего с 25 июня было подтоплено более десяти тысяч жилых домов.