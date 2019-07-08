Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-08T04:10Z
https://ria.ru/20190708/1556294732.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/153136/24/1531362402_253:767:2531:2048_1036x0_80_0_0_6cb294aca38e284718f642734db62f1d.jpg
РИА Новости

Китайский эксперт оценил заявления Киева об освоении Арктики

04:10
11666
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАтомный ледокол "Ямал" в Карском море. Архивное фото
Атомный ледокол Ямал в Карском море. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
ПЕКИН, 8 июл – РИА Новости. Заявления украинских чиновников о желании страны участвовать в освоении Арктики можно расценивать как стремление повысить международный статус страны, однако у Киева в настоящий момент нет возможностей стать активным "арктическим игроком", и без нормализации отношений с Россией это вряд ли возможно, заявил РИА Новости старший научный сотрудник аналитического центра "Тайхэ" (Taihe), специалист в сфере исследований Центральной Азии и Восточной Европы Чэн Хунган.
Ранее газета High North News со ссылкой на посла Украины в Норвегии Вячеслава Яцюка сообщила, что Киев думает о том, чтобы стать "арктическим игроком".
"На мой взгляд, заявление Украины о желании участвовать в освоении Арктики в большей степени политическое, оно преимущественно исходит из того, что Киев продумывает пути повышения своего международного статуса и увеличения присутствия в арктическом регионе. Однако, исходя из политической и экономической ситуации на Украине, у страны в настоящий момент нет возможностей для того, чтобы действительно участвовать в освоении Арктики", - считает аналитик.
Во-первых, по его словам, это связано с тем, что страна поглощена водоворотом геополитических противоречий, все еще существует внутренний политический кризис. Отношения с Россией остаются нездоровыми, все это делает невозможным эффективное сотрудничество Киева со странами-членами Арктического совета, тем более не может быть и речи о принятии Украины в качестве страны-наблюдателя при Совете, считает эксперт.
Горы острова Западный Шпицберген
5 июля, 10:19
"За гранью фантастики". На Украине задумались над освоением АрктикиНа Украине надеются, что страна станет "арктическим игроком". Амбициозные планы Киева в эфире радио Sputnik оценил политолог, экономист Александр Дудчак.
Во-вторых, добавил он, объем товарооборота Украины с арктическими государствами достаточно скромен, страна переживает нехватку средств, серьезный экономический кризис, у нее нет реальных возможностей участвовать в инвестировании проектов по освоению Арктики.
Аналитик добавил, что к примеру, Россия в настоящее время является важной страной в Арктике и играет ключевую роль в развитии и использовании региона, почти 10% внутренних инвестиций РФ приходится на Арктику.
"Если бы Россия и Украина сотрудничали по вопросам освоения Арктики, то это принесло бы результаты, но к сожалению, нынешнее ухудшение отношений двух стран делает такое сотрудничество невозможным, вернее сказать, Украина сможет эффективно проявить себя в освоении Арктики только при условии нормализации отношений с Россией", - сказал эксперт.
Он отметил, что Вячеслав Яцюк был не первым представителем Украины, кто в последнее время говорил о желании Киева участвовать в арктических проектах. Президент Владимир Зеленский во время своего недавнего визита в Канаду выразил готовность участвовать в совместном с Канадой освоении Арктики. Премьер-министр Владимир Гройсман во время посещения Канады в ноябре 2017 года также заявил о том, что Киев может стать для Оттавы надежным партнером в вопросах развития арктического региона.
Здание парламента Канады в Оттаве
5 ноября 2017, 14:00Акценты - Радио Sputnik
И в Арктику, и в космос! Киев решил "сесть на хвост" КанадеСказать, что Украина осталась совсем без промышленности, в общем-то, нельзя. Кое-что еще не до конца развалено. Да вот только самой Украине высокотехнологичная продукция не нужна. Разве что за рубеж продать. Да вот только кому?
"Целый ряд подобных заявлений со стороны украинских чиновников по этому вопросу показывает, что Киев придает большое значение развитию сотрудничества с арктическими странами и крайне надеется на участие в освоении этого региона", - считает эксперт.
Тем не менее, полагает Чэн Хунган, Украине нечего предложить арктическим странам даже в научном плане, так как заявления украинской стороны о превосходстве их спутниковых технологий и исследований в области изменения климата в Арктике – дело прошлого.
"Во времена Советского Союза многие украинские ученые участвовали в изучении и исследованиях Арктики, накопили много опыта и данных. В настоящий же момент средства технического исследования и спутниковое оборудование для навигации, имеющиеся в распоряжении арктических стран, заменены на новейшие, и поэтому ряд украинских технологий в этой области можно считать уже устаревшими", - отметил он.
Арктика. Начало
5 июля, 13:52
Арктика. Начало
144753134
Обсудить 3
АрктикаРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Китай уже всё, что мог, скупил из украинских технологий советской эпохи... поэтому уж кто-кто, а китайцы точно знают, что "Украине нечего предложить" )
8 июля, 08:02
Дмитрий Широков
830000
Рекомендуем
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленского разозлило предательство Европы: "Нас никто не спрашивает!"
РИА
Новости
В Раде возмутились планами провести телемост между Россией и Украиной
Президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности. 5 июля 2019
В Сети отреагировали на заявления грузинского телеведущего о Путине
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Трамп ответил на критику со стороны британского посла
Лента
новостей
Судно-трубоукладчик Pioneering Spirit в Балтийском море
Министр экономики ФРГ рассказал о важности "Северного потока — 2"
Девушка-рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
В России ответили на резолюцию ОБСЕ против "Северного потока — 2"
"Рустави 2" остановил вещание после ругани в адрес Путина в эфире
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
Соловьев отреагировал на брань грузинского телеведущего в адрес Путина
Объект газотранспортной системы Украины
Будет холодно. Москва и Киев готовятся к "новогодней газовой войне"
Вид на пролив Босфор
Украина обвинила Россию в нарушении конвенции Монтре
Грибы сыроежки на берегу Онежского озера в Республике Карелия.
Врачи рассказали о пользе грибов
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
В МИД Грузии прокомментировали ругань телеведущего в адрес Путина
Студия телеканала Рустави 2
"Рустави 2" восстановил вещание после оскорблений в адрес Путина в эфире
Лидер политической партии Движение новых сил Михаил Саакашвили
Саакашвили прокомментировал ругань телеведущего в адрес Путина
Экс-президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко на Форуме местного развития в Трускавце
В Хмельницком Порошенко встретили криками "Позор!"
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:52В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
10:51Российские туристы массово отменяют брони в грузинских гостиницах
10:49Заказы "Рособоронэкспорта" на военно-морскую технику превысили $5 млрд
10:49Более 43 тысяч человек сделали прививки после паводка в Иркутской области
10:48Украинский телеканал NewsOne могут лишить лицензии за телемост с Россией
10:48Мэр Тбилиси назвал поступок Габунии спланированной провокацией
10:43После скандала с ведущим "Рустави 2" стали покидать сотрудники
10:41Вылет самолета из Челябинска задерживается более чем на 12 часов
10:39Росгидромет предложил сократить число загрязнителей, подлежащих мониторингу
10:39Под Красноярском подросток погиб от удара током от трансформаторной будки
10:37Талибы освободили 40 афганских военных на севере страны
10:35Ростех направит миллиард рублей пострадавшей от паводка Иркутской области
10:35В Иркутской области из-за паводка госпитализировали более 440 человек
10:33Краснодарские пляжи проверят на безопасность туристических перевозок
10:29На востоке Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,6
10:29Новому президенту Латвии пришлось дважды повторить клятву на инаугурации
10:27Тимошенко назвала реакцию Порошенко на телемост с Россией циничной
10:26В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,7
10:22Число жертв паводка в Иркутской области возросло до 23 человек
10:20Пострадавшая от паводка в Приангарье семья едва не осталась без матпомощи
Лента новостейМолния