Китайский эксперт оценил заявления Киева об освоении Арктики

ПЕКИН, 8 июл – РИА Новости. Заявления украинских чиновников о желании страны участвовать в освоении Арктики можно расценивать как стремление повысить международный статус страны, однако у Киева в настоящий момент нет возможностей стать активным "арктическим игроком", и без нормализации отношений с Россией это вряд ли возможно, заявил РИА Новости старший научный сотрудник аналитического центра "Тайхэ" (Taihe), специалист в сфере исследований Центральной Азии и Восточной Европы Чэн Хунган.
Ранее газета High North News со ссылкой на посла Украины в Норвегии Вячеслава Яцюка сообщила, что Киев думает о том, чтобы стать "арктическим игроком".
"На мой взгляд, заявление Украины о желании участвовать в освоении Арктики в большей степени политическое, оно преимущественно исходит из того, что Киев продумывает пути повышения своего международного статуса и увеличения присутствия в арктическом регионе. Однако, исходя из политической и экономической ситуации на Украине, у страны в настоящий момент нет возможностей для того, чтобы действительно участвовать в освоении Арктики", - считает аналитик.
Во-первых, по его словам, это связано с тем, что страна поглощена водоворотом геополитических противоречий, все еще существует внутренний политический кризис. Отношения с Россией остаются нездоровыми, все это делает невозможным эффективное сотрудничество Киева со странами-членами Арктического совета, тем более не может быть и речи о принятии Украины в качестве страны-наблюдателя при Совете, считает эксперт.
Во-вторых, добавил он, объем товарооборота Украины с арктическими государствами достаточно скромен, страна переживает нехватку средств, серьезный экономический кризис, у нее нет реальных возможностей участвовать в инвестировании проектов по освоению Арктики.
Аналитик добавил, что к примеру, Россия в настоящее время является важной страной в Арктике и играет ключевую роль в развитии и использовании региона, почти 10% внутренних инвестиций РФ приходится на Арктику.
"Если бы Россия и Украина сотрудничали по вопросам освоения Арктики, то это принесло бы результаты, но к сожалению, нынешнее ухудшение отношений двух стран делает такое сотрудничество невозможным, вернее сказать, Украина сможет эффективно проявить себя в освоении Арктики только при условии нормализации отношений с Россией", - сказал эксперт.
Он отметил, что Вячеслав Яцюк был не первым представителем Украины, кто в последнее время говорил о желании Киева участвовать в арктических проектах. Президент Владимир Зеленский во время своего недавнего визита в Канаду выразил готовность участвовать в совместном с Канадой освоении Арктики. Премьер-министр Владимир Гройсман во время посещения Канады в ноябре 2017 года также заявил о том, что Киев может стать для Оттавы надежным партнером в вопросах развития арктического региона.
5 ноября 2017, 14:00Акценты - Радио SputnikИ в Арктику, и в космос! Киев решил "сесть на хвост" КанадеСказать, что Украина осталась совсем без промышленности, в общем-то, нельзя. Кое-что еще не до конца развалено. Да вот только самой Украине высокотехнологичная продукция не нужна. Разве что за рубеж продать. Да вот только кому?
"Целый ряд подобных заявлений со стороны украинских чиновников по этому вопросу показывает, что Киев придает большое значение развитию сотрудничества с арктическими странами и крайне надеется на участие в освоении этого региона", - считает эксперт.
Тем не менее, полагает Чэн Хунган, Украине нечего предложить арктическим странам даже в научном плане, так как заявления украинской стороны о превосходстве их спутниковых технологий и исследований в области изменения климата в Арктике – дело прошлого.
"Во времена Советского Союза многие украинские ученые участвовали в изучении и исследованиях Арктики, накопили много опыта и данных. В настоящий же момент средства технического исследования и спутниковое оборудование для навигации, имеющиеся в распоряжении арктических стран, заменены на новейшие, и поэтому ряд украинских технологий в этой области можно считать уже устаревшими", - отметил он.
5 июля, 13:52Арктика. Начало