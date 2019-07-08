На Зеленодольском заводе рассказали о реконструкции ряда участков на Волге

МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Суда более крупного водоизмещения можно будет проводить по Волге после реконструкции Нижегородского гидроузла и Волго-Донского канала, сообщил РИА Новости гендиректор Зеленодольского завода имени Горького Александр Карпов.

Зеленодольский завод (расположен на Волге в Зеленодольске в Татарстане) производит корабли, в том числе класса река-море, которые отправляются заказчикам внутренними водными путями.

"Есть несколько участков на реке Волга, где пока невозможно провести корабли водоизмещением более 3500 тонн. Это, например, Городецкий гидроузел в Нижегородской области. Решение по его реконструкции принято. Возможно, после проведения работ по строительству Нижегородского низконапорного гидроузла, а также реконструкции Волго-Донского канала, появится возможность перевода кораблей более крупного водоизмещения по реке Волга", - сказал Карпов.