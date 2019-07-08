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РИА Новости

На Зеленодольском заводе рассказали о реконструкции ряда участков на Волге

03:50
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкЗеленодольский судостроительный завод имени А.М. Горького. Архивное фото
Зеленодольский судостроительный завод имени А.М. Горького. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Суда более крупного водоизмещения можно будет проводить по Волге после реконструкции Нижегородского гидроузла и Волго-Донского канала, сообщил РИА Новости гендиректор Зеленодольского завода имени Горького Александр Карпов.
Зеленодольский завод (расположен на Волге в Зеленодольске в Татарстане) производит корабли, в том числе класса река-море, которые отправляются заказчикам внутренними водными путями.
"Есть несколько участков на реке Волга, где пока невозможно провести корабли водоизмещением более 3500 тонн. Это, например, Городецкий гидроузел в Нижегородской области. Решение по его реконструкции принято. Возможно, после проведения работ по строительству Нижегородского низконапорного гидроузла, а также реконструкции Волго-Донского канала, появится возможность перевода кораблей более крупного водоизмещения по реке Волга", - сказал Карпов.
При этом он отметил, что мощности завода позволяют производить более крупные суда уже сейчас.
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Зеленодольский завод имени А. М. ГорькогоТатарстанЭкономика
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