Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-08T03:48Z
https://ria.ru/20190708/1556294647.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155163/10/1551631088_0:0:3103:1746_1036x0_80_0_0_f41830e068cdf01b358d920e901c4f42.jpg
РИА Новости

Шоурум Aurus в Москве подготовят к открытию до августа

03:48
768
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкШильдик автомобиля Aurus. Архивное фото
Шильдик автомобиля Aurus. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Шоурум Aurus в одной из башен в Москва-Сити будет готов к открытию до августа, рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
"Я думаю, до августа шоурум (в Москва-Сити — ред.) будет готов к открытию. В салоне будет выставлен демонстрационный образец в новом, голубом цвете", - пояснил министр.
Автомобиль Aurus Senat кабриолет на территории Государственного научного центра РФ ФГУП НАМИ в Москве
30 апреля, 08:00
Кабриолет для генерала. Чем уникален парадный Aurus
Ранее в апреле топ-менеджер одного из дилеров Aurus - "Авилона" - сообщил о переносе запланированного старта продаж через дилеров на 2020 год. Предзаказы на лимузин Aurus Senat Limousine L700 и седан Aurus Senat S600 Минпромторг начал принимать 15 февраля через своих официальных торговых партнеров - автомобильную группу "Авилон" и "Панавто". До этого заказы принимал сам производитель машин - Aurus Motors. Покупателям будут предложены две модели - Aurus Senat и Aurus Senat Limousine, пояснял Минпромторг.
Проект "Кортеж" - семейство автомобилей класса "люкс" для первых лиц государства (лимузин, седан, минивэн и внедорожник на единой модульной платформе). Проект реализуется госинститутом НАМИ при содействии группы Sollers Вадима Швецова и зарубежных партнеров. Вложения государства в проект составили 12,4 миллиарда рублей. Ориентировочная цена машин семейства "Кортеж", которые появятся в продаже под брендом Aurus, будет начинаться от 10 миллионов рублей. В феврале бренд был представлен европейской общественности на Женевском автосалоне.
Читайте полный текст интервью Дениса Мантурова >>
Строгий, современный и торжественный: парадный кабриолет Aurus
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Кабриолет — пятая по счету модель в семействе российских автомобилей представительского класса Aurus.

Кабриолет Aurus Senat
1 из 10

Кабриолет — пятая по счету модель в семействе российских автомобилей представительского класса Aurus.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Астапкович

В семейство входят также лимузин, седан, минивэн и внедорожник.

Кабриолет Aurus Senat
2 из 10

В семейство входят также лимузин, седан, минивэн и внедорожник.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Кабриолет разрабатывали всего около двух лет.

Интерьер автомобиля Aurus Senat кабриолет на территории Государственного научного центра РФ ФГУП НАМИ в Москве
3 из 10

Кабриолет разрабатывали всего около двух лет.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Астапкович

Уложиться в такой короткий срок удалось благодаря тому, что все модели построены на единой модульной платформе.

Автомобили Aurus Senat кабриолет
4 из 10

Уложиться в такой короткий срок удалось благодаря тому, что все модели построены на единой модульной платформе.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Кабриолет Aurus максимально унифицирован с седаном.

Автомобиль Aurus Senat кабриолет на территории Государственного научного центра РФ ФГУП НАМИ в Москве
5 из 10

Кабриолет Aurus максимально унифицирован с седаном.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Под капотом кабриолета спрятан гибридный силовой агрегат на базе 600-сильного двигателя V8.

Автомобиль Aurus Senat кабриолет на территории Государственного научного центра РФ ФГУП НАМИ в Москве
6 из 10

Под капотом кабриолета спрятан гибридный силовой агрегат на базе 600-сильного двигателя V8.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Кабриолет Aurus оборудовали девятиступенчатой автоматической коробкой передач и постоянным полным приводом.

Рулевое колесо автомобиля Aurus Senat кабриолет на территории Государственного научного центра РФ ФГУП НАМИ в Москве
7 из 10

Кабриолет Aurus оборудовали девятиступенчатой автоматической коробкой передач и постоянным полным приводом.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Астапкович

Мягкая складная крыша парадного кабриолета позволяет комфортно разместиться на заднем сиденье в случае непогоды.

Кабриолет Aurus Senat
8 из 10

Мягкая складная крыша парадного кабриолета позволяет комфортно разместиться на заднем сиденье в случае непогоды.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Новый парадный автомобиль выглядит строго, современно и торжественно.

Автомобиль Aurus Senat кабриолет на территории Государственного научного центра РФ ФГУП НАМИ в Москве
9 из 10

Новый парадный автомобиль выглядит строго, современно и торжественно.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Кабриолет Aurus Senat в Государственном научном центре ФГУП "НАМИ" в Москве.

Автомобиль Aurus Senat кабриолет на территории Государственного научного центра РФ ФГУП НАМИ в Москве
10 из 10

Кабриолет Aurus Senat в Государственном научном центре ФГУП "НАМИ" в Москве.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
1 из 10

Кабриолет — пятая по счету модель в семействе российских автомобилей представительского класса Aurus.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
2 из 10

В семейство входят также лимузин, седан, минивэн и внедорожник.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
3 из 10

Кабриолет разрабатывали всего около двух лет.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
4 из 10

Уложиться в такой короткий срок удалось благодаря тому, что все модели построены на единой модульной платформе.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
5 из 10

Кабриолет Aurus максимально унифицирован с седаном.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
6 из 10

Под капотом кабриолета спрятан гибридный силовой агрегат на базе 600-сильного двигателя V8.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
7 из 10

Кабриолет Aurus оборудовали девятиступенчатой автоматической коробкой передач и постоянным полным приводом.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
8 из 10

Мягкая складная крыша парадного кабриолета позволяет комфортно разместиться на заднем сиденье в случае непогоды.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
9 из 10

Новый парадный автомобиль выглядит строго, современно и торжественно.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
10 из 10

Кабриолет Aurus Senat в Государственном научном центре ФГУП "НАМИ" в Москве.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
910002
Обсудить 0
AurusАвтоДенис МантуровМинистерство промышленности и торговли РФМоскваРоссияЭкономика
Рекомендуем
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров на презентации автомобилей Aurus. Архивное фото
Aurus может конкурировать с BMW 7 серии, заявил глава Минпромторга
РИА
Новости
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Архивное фото
Глава Минпромторга рассказал о разработке мотоцикла Aurus
Автомобиль Aurus на международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2019 в Екатеринбурге. 8 июля 2019
Мантуров оценил объем коммерческих продаж машин Aurus в 2019 году
Атомный ледокол Ямал в Карском море. Архивное фото
Китайский эксперт оценил заявления Киева об освоении Арктики
Лента
новостей
Судно-трубоукладчик Pioneering Spirit в Балтийском море
Министр экономики ФРГ рассказал о важности "Северного потока — 2"
Зеленодольский судостроительный завод имени А.М. Горького. Архивное фото
На Зеленодольском заводе рассказали о реконструкции ряда участков на Волге
Президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности. 5 июля 2019
В Сети отреагировали на заявления грузинского телеведущего о Путине
Сергей Калашников
В СФ призвали не драматизировать ситуацию с руганью грузинского журналиста
Мангровый лес. Архивное фото
Индонезия за 15 лет потеряла почти 30 тысяч гектаров земли, пишут СМИ
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
Соловьев отреагировал на брань грузинского телеведущего в адрес Путина
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. Архивное фото
В Китае пока не подтвердили визит Си Цзиньпина на 75-летие Победы
Грибы сыроежки на берегу Онежского озера в Республике Карелия.
Врачи рассказали о пользе грибов
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Трамп ответил на критику со стороны британского посла
В Раде возмутились планами провести телемост между Россией и Украиной
Сотрудник Центра подготовки космонавтов за пультом управления во время комплексных экзаменационных тренировок. Архивное фото
ЦПК усомнился в объективности суда против военных строителей
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:52В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
10:51Российские туристы массово отменяют брони в грузинских гостиницах
10:49Заказы "Рособоронэкспорта" на военно-морскую технику превысили $5 млрд
10:49Более 43 тысяч человек сделали прививки после паводка в Иркутской области
10:48Украинский телеканал NewsOne могут лишить лицензии за телемост с Россией
10:48Мэр Тбилиси назвал поступок Габунии спланированной провокацией
10:43После скандала с ведущим "Рустави 2" стали покидать сотрудники
10:41Вылет самолета из Челябинска задерживается более чем на 12 часов
10:39Росгидромет предложил сократить число загрязнителей, подлежащих мониторингу
10:39Под Красноярском подросток погиб от удара током от трансформаторной будки
10:37Талибы освободили 40 афганских военных на севере страны
10:35Ростех направит миллиард рублей пострадавшей от паводка Иркутской области
10:35В Иркутской области из-за паводка госпитализировали более 440 человек
10:33Краснодарские пляжи проверят на безопасность туристических перевозок
10:29На востоке Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,6
10:29Новому президенту Латвии пришлось дважды повторить клятву на инаугурации
10:27Тимошенко назвала реакцию Порошенко на телемост с Россией циничной
10:26В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,7
10:22Число жертв паводка в Иркутской области возросло до 23 человек
10:20Пострадавшая от паводка в Приангарье семья едва не осталась без матпомощи
Лента новостейМолния