Шоурум Aurus в Москве подготовят к открытию до августа

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Шоурум Aurus в одной из башен в Москва-Сити будет готов к открытию до августа, рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Я думаю, до августа шоурум (в Москва-Сити — ред.) будет готов к открытию. В салоне будет выставлен демонстрационный образец в новом, голубом цвете", - пояснил министр.

Ранее в апреле топ-менеджер одного из дилеров Aurus - "Авилона" - сообщил о переносе запланированного старта продаж через дилеров на 2020 год. Предзаказы на лимузин Aurus Senat Limousine L700 и седан Aurus Senat S600 Минпромторг начал принимать 15 февраля через своих официальных торговых партнеров - автомобильную группу "Авилон" и "Панавто". До этого заказы принимал сам производитель машин - Aurus Motors. Покупателям будут предложены две модели - Aurus Senat и Aurus Senat Limousine, пояснял Минпромторг.