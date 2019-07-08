Шоурум Aurus в Москве подготовят к открытию до августа

Кабриолет — пятая по счету модель в семействе российских автомобилей представительского класса Aurus.
Кабриолет — пятая по счету модель в семействе российских автомобилей представительского класса Aurus.
В семейство входят также лимузин, седан, минивэн и внедорожник.
Кабриолет разрабатывали всего около двух лет.
Кабриолет разрабатывали всего около двух лет.
Уложиться в такой короткий срок удалось благодаря тому, что все модели построены на единой модульной платформе.
Уложиться в такой короткий срок удалось благодаря тому, что все модели построены на единой модульной платформе.
Кабриолет Aurus максимально унифицирован с седаном.
Кабриолет Aurus максимально унифицирован с седаном.
Под капотом кабриолета спрятан гибридный силовой агрегат на базе 600-сильного двигателя V8.
Под капотом кабриолета спрятан гибридный силовой агрегат на базе 600-сильного двигателя V8.
Кабриолет Aurus оборудовали девятиступенчатой автоматической коробкой передач и постоянным полным приводом.
Кабриолет Aurus оборудовали девятиступенчатой автоматической коробкой передач и постоянным полным приводом.
Мягкая складная крыша парадного кабриолета позволяет комфортно разместиться на заднем сиденье в случае непогоды.
Мягкая складная крыша парадного кабриолета позволяет комфортно разместиться на заднем сиденье в случае непогоды.
Новый парадный автомобиль выглядит строго, современно и торжественно.
Новый парадный автомобиль выглядит строго, современно и торжественно.
Кабриолет Aurus Senat в Государственном научном центре ФГУП "НАМИ" в Москве.
Кабриолет Aurus Senat в Государственном научном центре ФГУП "НАМИ" в Москве.
Кабриолет — пятая по счету модель в семействе российских автомобилей представительского класса Aurus.
В семейство входят также лимузин, седан, минивэн и внедорожник.
Кабриолет разрабатывали всего около двух лет.
Уложиться в такой короткий срок удалось благодаря тому, что все модели построены на единой модульной платформе.
Кабриолет Aurus максимально унифицирован с седаном.
Под капотом кабриолета спрятан гибридный силовой агрегат на базе 600-сильного двигателя V8.
Кабриолет Aurus оборудовали девятиступенчатой автоматической коробкой передач и постоянным полным приводом.
Мягкая складная крыша парадного кабриолета позволяет комфортно разместиться на заднем сиденье в случае непогоды.
Новый парадный автомобиль выглядит строго, современно и торжественно.
Кабриолет Aurus Senat в Государственном научном центре ФГУП "НАМИ" в Москве.