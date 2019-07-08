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РИА Новости

Мантуров оценил объем коммерческих продаж машин Aurus в 2019 году

03:44
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Aurus на международной промышленной выставке "ИННОПРОМ-2019" в Екатеринбурге. 8 июля 2019
Автомобиль Aurus на международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2019 в Екатеринбурге. 8 июля 2019
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Автомобиль Aurus на международной промышленной выставке "ИННОПРОМ-2019" в Екатеринбурге. 8 июля 2019
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Коммерческие продажи отечественных машин для первых лиц государства проекта "Кортеж" (торговая марка Aurus) составят в этом году не более 5-6 штук из-за интенсивных отгрузок в адрес гаража президента, рассказал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в интервью РИА Новости.
"Максимум 5, может, 6 машин будет продано коммерческим клиентам. Это наши политики, но не из правительства. Сегодня очень интенсивно пополняется парк основного заказчика, и у нас основная нагрузка как раз приходится на II полугодие. C августа идут массовые отгрузки", - сказал министр.
Строгий, современный и торжественный: парадный кабриолет Aurus
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Кабриолет — пятая по счету модель в семействе российских автомобилей представительского класса Aurus.

Кабриолет Aurus Senat
1 из 10

Кабриолет — пятая по счету модель в семействе российских автомобилей представительского класса Aurus.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Астапкович

В семейство входят также лимузин, седан, минивэн и внедорожник.

Кабриолет Aurus Senat
2 из 10

В семейство входят также лимузин, седан, минивэн и внедорожник.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Кабриолет разрабатывали всего около двух лет.

Интерьер автомобиля Aurus Senat кабриолет на территории Государственного научного центра РФ ФГУП НАМИ в Москве
3 из 10

Кабриолет разрабатывали всего около двух лет.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович

Уложиться в такой короткий срок удалось благодаря тому, что все модели построены на единой модульной платформе.

Автомобили Aurus Senat кабриолет
4 из 10

Уложиться в такой короткий срок удалось благодаря тому, что все модели построены на единой модульной платформе.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Кабриолет Aurus максимально унифицирован с седаном.

Автомобиль Aurus Senat кабриолет на территории Государственного научного центра РФ ФГУП НАМИ в Москве
5 из 10

Кабриолет Aurus максимально унифицирован с седаном.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Под капотом кабриолета спрятан гибридный силовой агрегат на базе 600-сильного двигателя V8.

Автомобиль Aurus Senat кабриолет на территории Государственного научного центра РФ ФГУП НАМИ в Москве
6 из 10

Под капотом кабриолета спрятан гибридный силовой агрегат на базе 600-сильного двигателя V8.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Кабриолет Aurus оборудовали девятиступенчатой автоматической коробкой передач и постоянным полным приводом.

Рулевое колесо автомобиля Aurus Senat кабриолет на территории Государственного научного центра РФ ФГУП НАМИ в Москве
7 из 10

Кабриолет Aurus оборудовали девятиступенчатой автоматической коробкой передач и постоянным полным приводом.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович

Мягкая складная крыша парадного кабриолета позволяет комфортно разместиться на заднем сиденье в случае непогоды.

Кабриолет Aurus Senat
8 из 10

Мягкая складная крыша парадного кабриолета позволяет комфортно разместиться на заднем сиденье в случае непогоды.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Новый парадный автомобиль выглядит строго, современно и торжественно.

Автомобиль Aurus Senat кабриолет на территории Государственного научного центра РФ ФГУП НАМИ в Москве
9 из 10

Новый парадный автомобиль выглядит строго, современно и торжественно.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Кабриолет Aurus Senat в Государственном научном центре ФГУП "НАМИ" в Москве.

Автомобиль Aurus Senat кабриолет на территории Государственного научного центра РФ ФГУП НАМИ в Москве
10 из 10

Кабриолет Aurus Senat в Государственном научном центре ФГУП "НАМИ" в Москве.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
1 из 10

Кабриолет — пятая по счету модель в семействе российских автомобилей представительского класса Aurus.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
2 из 10

В семейство входят также лимузин, седан, минивэн и внедорожник.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
3 из 10

Кабриолет разрабатывали всего около двух лет.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
4 из 10

Уложиться в такой короткий срок удалось благодаря тому, что все модели построены на единой модульной платформе.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
5 из 10

Кабриолет Aurus максимально унифицирован с седаном.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
6 из 10

Под капотом кабриолета спрятан гибридный силовой агрегат на базе 600-сильного двигателя V8.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
7 из 10

Кабриолет Aurus оборудовали девятиступенчатой автоматической коробкой передач и постоянным полным приводом.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
8 из 10

Мягкая складная крыша парадного кабриолета позволяет комфортно разместиться на заднем сиденье в случае непогоды.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
9 из 10

Новый парадный автомобиль выглядит строго, современно и торжественно.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
10 из 10

Кабриолет Aurus Senat в Государственном научном центре ФГУП "НАМИ" в Москве.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
По его словам, на машину также очень много иностранных заказчиков. "У нас на днях была встреча со спикером словацкого парламента Андреем Данко, он спрашивал, когда можно купить машину. Из Ближнего Востока очень много заказчиков. Преимущество в том, что мы в конструкцию серийного автомобиля изначально заложили решение по бронированию. Таким образом, броня не съедает внутреннее пространство. Если сесть в обычный люксовый Mercedes, а после этого в бронированный, разница ощутима - он значительно уменьшается в объемах", - рассказал Мантуров.
Читайте полный текст интервью Дениса Мантурова >>
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AurusАвтоДенис МантуровМинистерство промышленности и торговли РФРоссияЭкономика
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