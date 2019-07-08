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РИА Новости

Aurus может конкурировать с BMW 7 серии, заявил глава Минпромторга

03:40
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМинистр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров на презентации автомобилей Aurus. Архивное фото
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров на презентации автомобилей Aurus. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Автомобиль Aurus не уступает по расходу топлива зарубежным аналогам, рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
"Я говорил с водителями, Aurus вполне конкурентен с BMW 7 серии с объемом двигателя 5 литров. У нашей машины объем двигателя меньше, а мощность существенно выше за счет компрессоров, и плюс еще электромашина. Поэтому там и динамика очень крутая, и по расходу топлива автомобиль получился конкурентный. При этом в своём классе наш автомобиль один из самых больших и тяжелых", - отметил министр, добавив, что расход топлива у машины небольшой.
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Автомобиль, находящийся в распоряжении глава Минпромторга, прошел около 11 тысяч километров, сказал глава ведомства. По его словам, машину забирают для проверки в то время, пока он находится в командировках. "Ещё одна добавленная к общему эксплуатируемому в рамках испытаний парку машина - для (Государственного научного центра РФ) НАМИ - всегда хорошая референция для анализа данных", - сказал Мантуров.
При этом, министр не стал скрывать, что в процессе опытной эксплуатации машины возникают отдельные технические вопросы. "Это касается всех автомобилей без исключения. У меня были разные марки - начинал с Volvo в 90-х годах, и BMW, и Mercedes - у всех, как только выпускается какая-то новая машина, первые полгода-год есть детские болезни. А особенно если речь о полностью новой платформе", - пояснил он.
Читайте полный текст интервью Дениса Мантурова >>
Строгий, современный и торжественный: парадный кабриолет Aurus
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Кабриолет — пятая по счету модель в семействе российских автомобилей представительского класса Aurus.

Кабриолет Aurus Senat
1 из 10

Кабриолет — пятая по счету модель в семействе российских автомобилей представительского класса Aurus.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович

В семейство входят также лимузин, седан, минивэн и внедорожник.

Кабриолет Aurus Senat
2 из 10

В семейство входят также лимузин, седан, минивэн и внедорожник.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Кабриолет разрабатывали всего около двух лет.

Интерьер автомобиля Aurus Senat кабриолет на территории Государственного научного центра РФ ФГУП НАМИ в Москве
3 из 10

Кабриолет разрабатывали всего около двух лет.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович

Уложиться в такой короткий срок удалось благодаря тому, что все модели построены на единой модульной платформе.

Автомобили Aurus Senat кабриолет
4 из 10

Уложиться в такой короткий срок удалось благодаря тому, что все модели построены на единой модульной платформе.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Кабриолет Aurus максимально унифицирован с седаном.

Автомобиль Aurus Senat кабриолет на территории Государственного научного центра РФ ФГУП НАМИ в Москве
5 из 10

Кабриолет Aurus максимально унифицирован с седаном.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Под капотом кабриолета спрятан гибридный силовой агрегат на базе 600-сильного двигателя V8.

Автомобиль Aurus Senat кабриолет на территории Государственного научного центра РФ ФГУП НАМИ в Москве
6 из 10

Под капотом кабриолета спрятан гибридный силовой агрегат на базе 600-сильного двигателя V8.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Кабриолет Aurus оборудовали девятиступенчатой автоматической коробкой передач и постоянным полным приводом.

Рулевое колесо автомобиля Aurus Senat кабриолет на территории Государственного научного центра РФ ФГУП НАМИ в Москве
7 из 10

Кабриолет Aurus оборудовали девятиступенчатой автоматической коробкой передач и постоянным полным приводом.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович

Мягкая складная крыша парадного кабриолета позволяет комфортно разместиться на заднем сиденье в случае непогоды.

Кабриолет Aurus Senat
8 из 10

Мягкая складная крыша парадного кабриолета позволяет комфортно разместиться на заднем сиденье в случае непогоды.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Новый парадный автомобиль выглядит строго, современно и торжественно.

Автомобиль Aurus Senat кабриолет на территории Государственного научного центра РФ ФГУП НАМИ в Москве
9 из 10

Новый парадный автомобиль выглядит строго, современно и торжественно.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Кабриолет Aurus Senat в Государственном научном центре ФГУП "НАМИ" в Москве.

Автомобиль Aurus Senat кабриолет на территории Государственного научного центра РФ ФГУП НАМИ в Москве
10 из 10

Кабриолет Aurus Senat в Государственном научном центре ФГУП "НАМИ" в Москве.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
1 из 10

Кабриолет — пятая по счету модель в семействе российских автомобилей представительского класса Aurus.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
2 из 10

В семейство входят также лимузин, седан, минивэн и внедорожник.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
3 из 10

Кабриолет разрабатывали всего около двух лет.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
4 из 10

Уложиться в такой короткий срок удалось благодаря тому, что все модели построены на единой модульной платформе.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
5 из 10

Кабриолет Aurus максимально унифицирован с седаном.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
6 из 10

Под капотом кабриолета спрятан гибридный силовой агрегат на базе 600-сильного двигателя V8.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
7 из 10

Кабриолет Aurus оборудовали девятиступенчатой автоматической коробкой передач и постоянным полным приводом.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
8 из 10

Мягкая складная крыша парадного кабриолета позволяет комфортно разместиться на заднем сиденье в случае непогоды.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
9 из 10

Новый парадный автомобиль выглядит строго, современно и торжественно.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
10 из 10

Кабриолет Aurus Senat в Государственном научном центре ФГУП "НАМИ" в Москве.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
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AurusАвтоДенис МантуровМинистерство промышленности и торговли РФРоссияЭкономика
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