Aurus может конкурировать с BMW 7 серии, заявил глава Минпромторга

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Автомобиль Aurus не уступает по расходу топлива зарубежным аналогам, рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Я говорил с водителями, Aurus вполне конкурентен с BMW 7 серии с объемом двигателя 5 литров. У нашей машины объем двигателя меньше, а мощность существенно выше за счет компрессоров, и плюс еще электромашина. Поэтому там и динамика очень крутая, и по расходу топлива автомобиль получился конкурентный. При этом в своём классе наш автомобиль один из самых больших и тяжелых", - отметил министр, добавив, что расход топлива у машины небольшой.

Автомобиль, находящийся в распоряжении глава Минпромторга, прошел около 11 тысяч километров, сказал глава ведомства. По его словам, машину забирают для проверки в то время, пока он находится в командировках. "Ещё одна добавленная к общему эксплуатируемому в рамках испытаний парку машина - для (Государственного научного центра РФ) НАМИ - всегда хорошая референция для анализа данных", - сказал Мантуров.