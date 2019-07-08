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РИА Новости

Глава Минпромторга рассказал о разработке мотоцикла Aurus

03:25
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© РИА Новости / Евгений БиятовМинистр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Архивное фото
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Прототип мотоцикла Aurus появится не ранее 2021 года, концерн "Калашников" принимает участие в разработке новинки, рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
"По мотоциклу работа идет в плановом режиме. Я думаю, что о появлении прототипа можно говорить не ранее, чем к 2021 году. Работаем над концептуальным технологическим решением, пока большинство склоняется к тому, что это будет электромотоцикл. Концерн "Калашников" принимает участие в разработке", - рассказал министр.
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Представитель госинститута НАМИ — разработчика модельной линейки Aurus – в мае сообщал, что мотоцикл приступил к испытаниям. До этого Мантуров говорил, что серийное производство мотоцикла будет запущено не ранее 2020 года. Он отмечал, что мотоцикл будет полностью электрическим, его внешний вид будет вписан в модельный ряд Aurus.
Читайте полный текст интервью Дениса Мантурова >>
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AurusАвтоДенис МантуровМинистерство промышленности и торговли РФРоссияЭкономика
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