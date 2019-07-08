Глава Минпромторга рассказал о разработке мотоцикла Aurus

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Прототип мотоцикла Aurus появится не ранее 2021 года, концерн "Калашников" принимает участие в разработке новинки, рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"По мотоциклу работа идет в плановом режиме. Я думаю, что о появлении прототипа можно говорить не ранее, чем к 2021 году. Работаем над концептуальным технологическим решением, пока большинство склоняется к тому, что это будет электромотоцикл. Концерн "Калашников" принимает участие в разработке", - рассказал министр.