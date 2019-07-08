Тюменские ученые выяснили, с чем связан интерес людей к "моржеванию"

Члены клуба закаливания и зимнего плавания на регулярной тренировке на озере в Ленинском районе Новосибирска

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл – РИА Новости. Ученые Тюменского государственного университета выяснили, что интерес к зимнему плаванию связан со снижением тревожности и улучшением психологического состояния у самих "моржей", сообщили РИА Новости в ТюмГУ.

Изучение взаимосвязи иммунной системы и психологических защитно-адаптационных механизмов специалисты проводили при участии людей, занимающихся зимним плаванием более пяти лет. В исследовании участвовали 65 человек.

"Возможно, высокая личностная тревога у "моржей" – это тот бессознательный фактор и основная причина, по которой люди пришли в клуб зимнего плавания. В беседе с испытуемыми экспериментальной группы мы отметили высокий процент коммуникативных мотивов занятия групповым закаливанием как основания для занятий в клубе зимнего плавания", – сказала доцент кафедры общей и социальной психологии ТюмГУ Мария Богданова.

Она отметила, что холодная вода через 30 минут после купания снижала все психологические симптомы испытуемых. Для многих, по ее словам, групповое зимнее плавание стало способом поиска друзей и защитой от одиночества. Отметили ученые также, что длительное воздействие холода стимулирует познавательную активность.

Как пояснили психологи, высокая ситуативная и личностная тревожность активизирует защитно-адаптационные механизмы, тем самым, воздействуя на тело и переживая еще более сильные эмоции, "моржи" снижают тревожность.

По данным ученых, длительное закаливание приводит к тому, что у "моржей" вырастает познавательная активность и мотивация успеха, поэтому его можно рассматривать как специфическую стратегию избавления от стресса.