Названо самое холодное место в Подмосковье

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Поселок Черусти в Шатурском районе Московской области согласно многолетним метеорологическим наблюдениям считается самым холодным местом Подмосковья, сообщил РИА Новости глава Росгидромета Максим Яковенко.
"Кстати, знаете, какое самое холодное место в Московской области? Черусти. Из-за локальных особенностей местности — рельефа, почв, рек. Там достаточно часто температура меньше на три-четыре градуса, чем в других районах области", — сказал Яковенко.
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