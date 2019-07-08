ЦПК усомнился в объективности суда против военных строителей

МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Центр подготовки космонавтов (ЦПК) готовится снова подать в суд на военных строителей, ремонтировавших гидролабораторию для тренировок космонавтов, поскольку категорически не согласен с решением двух предыдущих судебных инстанций. Чтобы компенсировать ущерб от проведенного ремонта, ЦПК готов дойти до Верховного суда, рассказали РИА Новости в Центре.

Ранее Арбитражный суд Московской области взыскал с "Главного военно-строительного управления №12" неосновательное обогащение - 31,6 миллиона рублей. В ЦПК не согласились с этой суммой, поскольку считают, что военные строители не предоставили исполнительную документацию по проведенным работам на сумму 632,4 миллиона рублей. Десятый арбитражный апелляционный суд Москвы оставил без изменений решение Арбитражного суда.

"Сейчас Центром подготовки космонавтов готовятся документы для предъявления в суд требований об убытках и ущербе, вызванных действиями генподрядчика, так как ЦПК категорически не согласен с постановкой судебных актов предыдущих заседаний и намерен продолжать обжаловать их в вышестоящих судебных инстанциях, вплоть до Верховного суда РФ", - прокомментировали в ЦПК РИА Новости решение апелляционного суда.

Гидролаборатория находится на ремонте с 2014 года и до сих пор не сдана в эксплуатацию. Помещение предназначено для подводных тренировок космонавтов в условиях, имитирующих невесомость. Внутри большого бассейна располагаются копии модулей российского сегмента Международной космической станции, на которых космонавты тренируются выходить в открытый космос и проводить работы на внешней поверхности отсеков. В связи с отсутствием доступа в гидролабораторию экипажи МКС тренируются в обычном плавательном бассейне, а также на наземном тренажере, которые не позволяют отработать выход в открытый космос комплексно. Ранее начальник ЦПК Павел Власов назвал причиной задержки ввода в строй гидролаборатории недобросовестного подрядчика.

Как отметили в ЦПК, затянутое по вине генподрядчика строительство и невозможность ввести гидролабораторию в эксплуатацию ведут к переносу сроков начала тренировок космонавтов по выходам в открытый космос, росту рисков невыполнения задач во время работы российских членов экипажа в открытом космосе.

Помимо несогласия с самим решением суда, у Центра накопилось много вопросов и к самой процедуре проведения судебного заседания апелляционной инстанции. Судебную процедуру и действия судьи в Центре считают нарушающими их конституционные права.

"Главному инженеру ЦПК было отказано в доведении до суда доводов, свидетельствующих о фактах невыполненных генподрядчиком работ. А выступление второго представителя ЦПК перед началом основного доклада ограничили тремя минутами, сославшись на регламент. Попытки представителей истца более подробно доложить обстоятельства дела грубо пресекались председательствующим судьей. Вышеназванный судья за несколько минут выступления представителя истца неоднократно перебивал докладчика, тем самым воспрепятствовал полному и всестороннему рассмотрению доводов жалобы", - рассказали в ЦПК.

"По мнению ЦПК, ограничение докладчиков по времени выступления является грубым нарушением законных прав участников судебного разбирательства, установленных Конституцией РФ, не позволяет объективно оценить ситуацию и не может быть оправдано доводом суда о затягивании судебного процесса со стороны истца и неким регламентом", - отметили в ЦПК.

В свою очередь ранее в постановлении апелляционного суда говорилось о намеренном затягивании со стороны ЦПК рассматриваемого дела, поскольку представители Центра якобы формально подошли к возможности проведения судебной экспертизы, не заявили соответствующее ходатайство в установленном порядке, не представили кандидатуры экспертов и не внесли денежные средства на депозит суда.